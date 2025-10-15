中職／味全龍打造「綠色」主場 每年減碳74噸

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
環境部日前與中華職業棒球大聯盟（CPBL）簽署「愛棒球挺永續」合作備忘錄，味全龍啦啦隊李多慧出席。圖／味全龍提供
中華職棒味全龍隊在天母主場設置環保教育站，五年成果顯著。根據球團最新統計，每年例行賽期間球迷在慈濟志工的引導下，協助垃圾分類超過60公噸，可回收資源比例達六成，每年減碳達74.16噸，約等同6180棵樹一年吸收的二氧化碳量。

全球變暖導致天災增加、生態系統破壞、糧食與水資源短缺，對人類健康及經濟發展造成衝擊。為推展減碳行動，環境部日前與中華職業棒球大聯盟（CPBL）簽署「愛棒球挺永續」合作備忘錄，六支球團共同見證綠色行動啟動。

味全龍復出推手魏應充早在20多年前便關注暖化問題，除了個人長期實踐環保行動，也將理念落實於企業與公益實務中。為減少大型賽事產生的垃圾，味全龍自2021年起於天母棒球場設置環保教育站，與慈濟基金會合作在每場賽事後攜手球迷進行垃圾分類與資源回收。

根據味全龍球團統計，環保教育站設置以來，每年例行賽期間，球迷協助分類垃圾超過60噸，其中可回收資源約36公噸。以每公斤回收物可減碳2.06公斤估算，相當每年減少74.16噸碳排放。

依據紀念林常用的估算數據，每棵樹每年可吸收約12公斤二氧化碳，天母主場球迷的努力成果等同6,180棵樹一年的吸碳量。

在資源循環方面，球團積極推動球具再利用，與頂新和德文教基金會「接棒未來」公益計畫合作將練習球捐贈偏鄉球隊，延長物命。

味全龍球團未來也將配合環境部政策，朝循環容器租借服務、球隊服裝納入循環設計理念等方向持續精進，並評估場館碳盤查與碳標籤，朝打造「綠色球場」典範邁進。

味全龍球團表示，環境永續是全民的接力賽，期盼球迷朋友一同加入「循環台灣隊」，從球場延伸到生活，為地球應援，為下一代守護希望。

味全龍隊與頂新和德文教基金會「接棒未來」公益計畫合作將練習球捐贈偏鄉球隊。圖／味全龍隊提供
中華職棒味全龍隊在天母主場設置環保教育站，五年成果顯著。圖／味全龍隊提供
環境部與味全龍在天母棒球場合作舉辦減塑推廣活動，環境部次長沈志修（右二）和游泳選手「台灣蝶王」王冠閎（右三）參加開球活動。圖／味全龍隊提供
中華職棒味全龍隊在天母主場設置環保教育站，五年成果顯著。圖／味全龍隊提供
