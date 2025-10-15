快訊

中職有望亞太棒球村開打！南市府：明年二軍先試打測試

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南亞太國際棒球訓練中心，中職何時開打引起關切。圖／台南市政府提供
台南亞太國際棒球訓練中心，中職何時開打引起關切。圖／台南市政府提供

台南亞太國際棒球訓練中心完工，將成為棒球協會與國家訓練中心的重要訓練基地，惟場地改善進度與中職認證作業遲未明朗，引發地方關注，議員李宗霖今在議會質詢時，要求盡速公布改善進度，並加快中華職棒聯盟認證程序；體育局允年底前完成改善，明年中職二軍先試打。

市議員李宗霖指出，早在開議時就要求體育局提供中職檢測亞太棒球場缺失改善情形，諸如副球場燈光照明不足，夜間打球恐有疑慮等。而這些都是小缺失，但改善進度緩慢，盼體育局加速。球迷甚至在網路社群上詢問中職會長蔡其昌亞太棒球場要怎麼處理，蔡其昌會長也只能回覆「要請教台南市政府，我也很疑惑？」

體育局長陳良乾回應，成棒主球場今年2月份完工後，棒球協會、國家訓練中心、中職，包含體育局都有去盤點。目前中職認證以外，尚有11項改善中。此外，體育局也已向承包公司催促估價細項，周五會提供資料，並進行後續作業。

陳良乾指出，待報價確認後，將立即啟動發包程序，預計施工期為45個工作天，目標於年底前完成所有改善工程。完工後，中華職棒會安排二軍進行試打與測試。若測試結果符合標準，中職正式比賽就沒有問題。

體育局說明雖然112年全運會期間測得燈光度數符合比賽需求，但中華職棒方面認為現有照明仍不足以支援夜間賽事。市府研判可能為燈光方向配置問題，已將此列入改善項目，並將進一步調整以符合職業比賽標準。

李宗霖也詢問關於體育局與韓國職棒樂天巨人簽訂合作案，樂天巨人簽約期間與中職春訓時程重疊，恐造成場地衝突。因此他提出，是否可能像排班表一樣錯開。

體育局長陳良乾回應，今年是個別簽約，2026年起是從1月26號到2月20號，將採取錯開排程方式，確保其他隊伍如台鋼雄鷹亦能順利使用場地。目前已與相關球團協調，將依照各隊訓練與比賽需求進行合理分配。

台南市體育局長陳良乾今天表示，亞太棒球訓練中心明年中職二軍就可望先試打。記者吳淑玲／攝影
台南市體育局長陳良乾今天表示，亞太棒球訓練中心明年中職二軍就可望先試打。記者吳淑玲／攝影

台南亞太國際棒球訓練中心完工，將成為棒球協會與國家訓練中心的重要訓練基地，惟場地改善進度與中職認證作業遲未明朗，引發地方...

