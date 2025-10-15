聽新聞
0:00 / 0:00
中職／傳遭到獅隊釋出！ 林益全：謝謝統一這三年的照顧
統一獅隊39歲老將林益全今年沒有在一軍出賽過，如今傳出遭到獅隊釋出，他今天也在社群發文感謝獅隊3年來的照顧。
今年是林益全披上獅袍的第3季，卻整季都待在二軍，生涯首次在一軍0出賽紀錄。根據《自由時報》報導，獅隊二軍本周一在台南球場展開秋訓，傳出林益全遭釋出的消息。
林益全職業生涯17年，在一軍累積2013支安打，包含399支二壘打和210轟，1142分打點，打擊率高達0.332。不過近年身手退化，本季在二軍出賽50場，累積112打席，僅1轟，打擊率0.229。
林益全今天稍早透過Instagram限時動態表示，「謝謝統一這三年的照顧。」間接證實將離開獅隊，「神全」的下一站在哪？也備受球迷關注。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言