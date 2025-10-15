中職／傳遭到獅隊釋出！ 林益全：謝謝統一這三年的照顧

統一獅隊39歲老將林益全今年沒有在一軍出賽過，如今傳出遭到獅隊釋出，他今天也在社群發文感謝獅隊3年來的照顧。

今年是林益全披上獅袍的第3季，卻整季都待在二軍，生涯首次在一軍0出賽紀錄。根據《自由時報》報導，獅隊二軍本周一在台南球場展開秋訓，傳出林益全遭釋出的消息。

林益全職業生涯17年，在一軍累積2013支安打，包含399支二壘打和210轟，1142分打點，打擊率高達0.332。不過近年身手退化，本季在二軍出賽50場，累積112打席，僅1轟，打擊率0.229。

林益全今天稍早透過Instagram限時動態表示，「謝謝統一這三年的照顧。」間接證實將離開獅隊，「神全」的下一站在哪？也備受球迷關注。