日職／古林睿煬身體沒問題 有望在火腿季後賽決勝輪亮相
北海道日本火腿鬥士隊晉級日職季後賽決勝輪，將於明天起與軟銀鷹隊交手，日媒報導，火腿隊先發人選柴田獅子受傷，古林睿煬有望是替代人選，古林睿煬則表示會全力以赴。
火腿隊在日職季後賽首輪擊敗歐力士猛牛隊、晉級決勝輪，將於15日起與太平洋聯盟冠軍福岡軟銀鷹隊打6戰4勝制比賽，軟銀鷹隊保送1勝。
根據日媒報導，火腿隊原本設定的先發投手柴田獅子在7日隊內紅白戰中，補位一壘時左腳踝受傷，目前持續在二軍基地復健，而季後賽決勝輪先發投手替代人選預期將是台灣投手古林睿煬。
古林睿煬9月底因為上半身不適下二軍，但傷勢沒有大礙，10月初就開始進到牛棚練投，並在8日火腿隊內紅白賽中也有出賽，投1局讓打者3上3下、無失分。古林睿煬表示，目前持續以先發調整，身體狀況沒有問題，會全力以赴、拿出最好的表現幫助球隊。
日職季後賽決勝輪首戰，火腿隊明天將派出投手達孝太先發，而軟銀隊先發投手為莫伊尼洛（LivanMoinelo）。
全体練習を見に！— アストンフーちん (@astonfurtin1) October 13, 2025
古林睿煬 加油🔥🦁
#まだ見ぬ景色をエスコンで#lovefighters #古林睿煬 pic.twitter.com/i8aMzcixV0
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言