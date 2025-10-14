日職／古林睿煬身體沒問題 有望在火腿季後賽決勝輪亮相

北海道日本火腿鬥士隊晉級日職季後賽決勝輪，將於明天起與軟銀鷹隊交手，日媒報導，火腿隊先發人選柴田獅子受傷，古林睿煬有望是替代人選，古林睿煬則表示會全力以赴。

火腿隊在日職季後賽首輪擊敗歐力士猛牛隊、晉級決勝輪，將於15日起與太平洋聯盟冠軍福岡軟銀鷹隊打6戰4勝制比賽，軟銀鷹隊保送1勝。

根據日媒報導，火腿隊原本設定的先發投手柴田獅子在7日隊內紅白戰中，補位一壘時左腳踝受傷，目前持續在二軍基地復健，而季後賽決勝輪先發投手替代人選預期將是台灣投手古林睿煬。

古林睿煬9月底因為上半身不適下二軍，但傷勢沒有大礙，10月初就開始進到牛棚練投，並在8日火腿隊內紅白賽中也有出賽，投1局讓打者3上3下、無失分。古林睿煬表示，目前持續以先發調整，身體狀況沒有問題，會全力以赴、拿出最好的表現幫助球隊。

日職季後賽決勝輪首戰，火腿隊明天將派出投手達孝太先發，而軟銀隊先發投手為莫伊尼洛（LivanMoinelo）。