中央社／ 台北14日電
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供，資料照

北海道日本火腿鬥士隊晉級日職季後賽決勝輪，將於明天起與軟銀鷹隊交手，日媒報導，火腿隊先發人選柴田獅子受傷，古林睿煬有望是替代人選，古林睿煬則表示會全力以赴。

火腿隊在日職季後賽首輪擊敗歐力士猛牛隊、晉級決勝輪，將於15日起與太平洋聯盟冠軍福岡軟銀鷹隊打6戰4勝制比賽，軟銀鷹隊保送1勝。

根據日媒報導，火腿隊原本設定的先發投手柴田獅子在7日隊內紅白戰中，補位一壘時左腳踝受傷，目前持續在二軍基地復健，而季後賽決勝輪先發投手替代人選預期將是台灣投手古林睿煬。

古林睿煬9月底因為上半身不適下二軍，但傷勢沒有大礙，10月初就開始進到牛棚練投，並在8日火腿隊內紅白賽中也有出賽，投1局讓打者3上3下、無失分。古林睿煬表示，目前持續以先發調整，身體狀況沒有問題，會全力以赴、拿出最好的表現幫助球隊。

日職季後賽決勝輪首戰，火腿隊明天將派出投手達孝太先發，而軟銀隊先發投手為莫伊尼洛（LivanMoinelo）。

日本火腿鬥士 古林睿煬 軟銀

日職／古林睿煬身體沒問題 有望在火腿季後賽決勝輪亮相

北海道日本火腿鬥士隊晉級日職季後賽決勝輪，將於明天起與軟銀鷹隊交手，日媒報導，火腿隊先發人選柴田獅子受傷，古林睿煬有望是...

中職／「來請您告訴我」變回胡大哥 胡智爲：感謝球迷支持與包容

統一獅隊投手胡智爲昨天在季後賽挑戰賽生死戰，繳出6局無失分的近乎完美好投。今天稍早他在社群平台發文有感而發，感謝教練和家人的幫助，以及球迷的支持與包容。 胡智爲本季原本狀態不佳，一度被下放二軍調

中職／高塩將樹賽後向古久保致意忍不住落淚 網：支持幫他加薪

統一獅隊日籍投手高塩將樹昨天在季後挑戰賽生死戰登板，主投2局0失分，但獅隊終場仍以3：4慘遭樂天桃猿隊逆轉，賽後高塩與猿隊日籍教頭古久保健二談話時落淚。 獅隊先發投手胡智爲昨天繳出6局好投，教練

中職／桃猿15日開賣總冠軍賽主場門票 大巨蛋最貴1800元

樂天桃猿隊在季後挑戰賽完成輸2贏3大逆轉，挺進台灣大賽，球團今天公布總冠軍賽主場售票辦法，10月21日第3戰台北大巨蛋、...

中職／籃籃發祭品文「樂天晉級跑大巨蛋三圈」網：號召萬人陪跑

樂天桃猿隊老將林智平昨天轟出追平三分砲，猿隊應援團推進隊長籃籃比賽中發祭品文「樂天晉級，台灣大賽我跑大巨蛋三圈」。猿隊終場真的以4：3擊敗統一獅隊，挺進台灣大賽，球迷們也紛紛留言朝聖。 猿隊昨天

中職／總冠軍賽猿象交鋒 頒獎典禮11月5日高雄登場

中華職棒總冠軍賽將於10月18日開打，由樂天桃猿對決中信兄弟隊，爭奪總冠軍，雙方第六度在台灣大賽碰頭，展開七戰四勝制的冠...

