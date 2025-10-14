中職／「來請您告訴我」變回胡大哥 胡智爲：感謝球迷支持與包容

統一獅隊投手胡智爲昨天在季後賽挑戰賽生死戰，繳出6局無失分的近乎完美好投。今天稍早他在社群平台發文有感而發，感謝教練和家人的幫助，以及球迷的支持與包容。

胡智爲本季原本狀態不佳，一度被下放二軍調整，他去年用來回應酸民的話「來請您告訴我」，也成為球迷用來調侃他表現不佳的網路梗。

不過胡智爲與運科投手教練曾浩哲找到合適的調整方式，他今年下半季成功復活，昨天更在季後挑戰賽繳出6局無失分，不少球迷稱彷彿看見回到大聯盟光芒隊時期的胡智爲。

可惜的是，獅隊最終以3：4輸球，將台灣大賽門票拱手讓給猿隊。胡智爲今天發文寫道，「2025球季結束了，想跟自己說聲辛苦了。回想起開季不穩定到季末漸漸找回自我，真的學到很多。謝謝教練團的幫助，讓我找回自信，也謝謝球迷的支持與包容，你／妳們的鼓勵是使我進步很大的動力！」

「雖然今年最後不是我們想看到的結果，但大家都很努力值得一個大大的掌聲。最後要謝謝我家人的支持，始終給我無限的關懷，謝謝老婆讓我沒有後顧之憂，可以讓我很專注在球場及訓練上，還有我寶貝兒子回到家的微笑，就是治癒我的最好良藥。」