快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／高塩將樹賽後向古久保致意忍不住落淚 網：支持幫他加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
獅隊日籍投手高塩將樹。聯合報系資料照
獅隊日籍投手高塩將樹。聯合報系資料照

統一獅隊日籍投手高塩將樹昨天在季後挑戰賽生死戰登板，主投2局0失分，但獅隊終場仍以3：4慘遭樂天桃猿隊逆轉，賽後高塩與猿隊日籍教頭古久保健二談話時落淚。

獅隊先發投手胡智爲昨天繳出6局好投，教練團換上高塩將樹後援2局力保不失，沒想到獅隊陳韻文9局上遭林智平敲出追平三分砲，最終也以1分之差落敗。

猿隊確定晉級台灣大賽，賽後高塩将樹向猿隊總教練古久保健二、投手教練川岸強等人致意時，忍不住落淚。

畫面曝光後，球迷紛紛表示，「真的辛苦了」、「這麼有風度的選手，怎麼能不愛他」、「加油高塩！可敬的投手」、「支持幫高塩桑加薪」、「很厲害了明年再來」。

統一獅 樂天桃猿

相關新聞

日職／古林睿煬身體沒問題 有望在火腿季後賽決勝輪亮相

北海道日本火腿鬥士隊晉級日職季後賽決勝輪，將於明天起與軟銀鷹隊交手，日媒報導，火腿隊先發人選柴田獅子受傷，古林睿煬有望是...

中職／「來請您告訴我」變回胡大哥 胡智爲：感謝球迷支持與包容

統一獅隊投手胡智爲昨天在季後賽挑戰賽生死戰，繳出6局無失分的近乎完美好投。今天稍早他在社群平台發文有感而發，感謝教練和家人的幫助，以及球迷的支持與包容。 胡智爲本季原本狀態不佳，一度被下放二軍調

中職／高塩將樹賽後向古久保致意忍不住落淚 網：支持幫他加薪

統一獅隊日籍投手高塩將樹昨天在季後挑戰賽生死戰登板，主投2局0失分，但獅隊終場仍以3：4慘遭樂天桃猿隊逆轉，賽後高塩與猿隊日籍教頭古久保健二談話時落淚。 獅隊先發投手胡智爲昨天繳出6局好投，教練

中職／桃猿15日開賣總冠軍賽主場門票 大巨蛋最貴1800元

樂天桃猿隊在季後挑戰賽完成輸2贏3大逆轉，挺進台灣大賽，球團今天公布總冠軍賽主場售票辦法，10月21日第3戰台北大巨蛋、...

中職／籃籃發祭品文「樂天晉級跑大巨蛋三圈」網：號召萬人陪跑

樂天桃猿隊老將林智平昨天轟出追平三分砲，猿隊應援團推進隊長籃籃比賽中發祭品文「樂天晉級，台灣大賽我跑大巨蛋三圈」。猿隊終場真的以4：3擊敗統一獅隊，挺進台灣大賽，球迷們也紛紛留言朝聖。 猿隊昨天

中職／總冠軍賽猿象交鋒 頒獎典禮11月5日高雄登場

中華職棒總冠軍賽將於10月18日開打，由樂天桃猿對決中信兄弟隊，爭奪總冠軍，雙方第六度在台灣大賽碰頭，展開七戰四勝制的冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。