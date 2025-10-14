中職／高塩將樹賽後向古久保致意忍不住落淚 網：支持幫他加薪

統一獅隊日籍投手高塩將樹昨天在季後挑戰賽生死戰登板，主投2局0失分，但獅隊終場仍以3：4慘遭樂天桃猿隊逆轉，賽後高塩與猿隊日籍教頭古久保健二談話時落淚。

獅隊先發投手胡智爲昨天繳出6局好投，教練團換上高塩將樹後援2局力保不失，沒想到獅隊陳韻文9局上遭林智平敲出追平三分砲，最終也以1分之差落敗。

猿隊確定晉級台灣大賽，賽後高塩将樹向猿隊總教練古久保健二、投手教練川岸強等人致意時，忍不住落淚。

畫面曝光後，球迷紛紛表示，「真的辛苦了」、「這麼有風度的選手，怎麼能不愛他」、「加油高塩！可敬的投手」、「支持幫高塩桑加薪」、「很厲害了明年再來」。