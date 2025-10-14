聽新聞
0:00 / 0:00
中職／高塩將樹賽後向古久保致意忍不住落淚 網：支持幫他加薪
統一獅隊日籍投手高塩將樹昨天在季後挑戰賽生死戰登板，主投2局0失分，但獅隊終場仍以3：4慘遭樂天桃猿隊逆轉，賽後高塩與猿隊日籍教頭古久保健二談話時落淚。
獅隊先發投手胡智爲昨天繳出6局好投，教練團換上高塩將樹後援2局力保不失，沒想到獅隊陳韻文9局上遭林智平敲出追平三分砲，最終也以1分之差落敗。
猿隊確定晉級台灣大賽，賽後高塩将樹向猿隊總教練古久保健二、投手教練川岸強等人致意時，忍不住落淚。
畫面曝光後，球迷紛紛表示，「真的辛苦了」、「這麼有風度的選手，怎麼能不愛他」、「加油高塩！可敬的投手」、「支持幫高塩桑加薪」、「很厲害了明年再來」。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言