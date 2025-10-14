快訊

中職／桃猿15日開賣總冠軍賽主場門票 大巨蛋最貴1800元

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊挺進台灣大賽，球團今天公布總冠軍賽主場售票辦法。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊在季後挑戰賽完成輸2贏3大逆轉，挺進台灣大賽，球團今天公布總冠軍賽主場售票辦法，10月21日第3戰台北大巨蛋、10月22日第4戰在桃園棒球場，門票預售於ibon售票系統獨家販售，將自10月15日起開放會員優先購票、10月16日下午2點全面開賣。

猿隊在台北大巨蛋預售先開放B1、L2，門票最貴1800元、最便宜800元，視售票狀況決定L4、L5是否開放，桃園棒球場則是最貴1500元、最便宜800元。

第3戰憑B1內野全區有價票券，可兌換象徵霸氣與團結的「桃猿制霸法被」乙件；內野L2、L4區有價票券，可隨機領取代表熱血精神的「是有的」或「WeAre」應援巾乙條，款式隨機發放，恕不挑選。

第4戰內野全區及大樂放鬆區憑有價票券，還可獲得展現榮耀與無畏信念的「無畏白球衣」乙件，搭配「吉祥物紅白拍拍手」乙份，所有贈品數量有限，送完為止。

樂天桃猿 棒球 挑戰賽

