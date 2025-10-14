快訊

整理包／空服員抱病值勤猝死！盤點長榮航空近年勞資爭議黑歷史

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

李亞鵬宣布2度離婚！小19歲嫩妻3年婚破裂 負債高達110億

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／籃籃發祭品文「樂天晉級跑大巨蛋三圈」網：號召萬人陪跑

聯合新聞網／ 綜合報導
籃籃。截圖自籃籃IG
籃籃。截圖自籃籃IG

樂天桃猿隊老將林智平昨天轟出追平三分砲，猿隊應援團推進隊長籃籃比賽中發祭品文「樂天晉級，台灣大賽我跑大巨蛋三圈」。猿隊終場真的以4：3擊敗統一獅隊，挺進台灣大賽，球迷們也紛紛留言朝聖。

猿隊昨天8局打完陷入0：3落後，不過林智平從獅隊終結者陳韻文手中，轟出追平三分砲。籃籃當下在Threads發文直呼：「智平啊~你是我的偶像。」她更發下豪語：「樂天晉級台灣大賽，我跑大巨蛋三圈。」

10局上猿隊林立代打敲回致勝分，樂天順利以系列賽3：2優勢，挺進台灣大賽，將挑戰全年勝率第一的中信兄弟隊。

許多球迷也湧入籃籃的祭品文留言區，「號召萬人陪你一起跑」、「可以組團嗎 也想跟跑」、「請問是籃籃2025大巨蛋路跑嗎，哪裡開放報名」、「要說到做到喔」、「我們可以一起陪你跑」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

大巨蛋 啦啦隊

相關新聞

中職／台灣大賽賽程看這裡！史上第6度猿象爭霸 兄弟拚史上最多11冠

樂天桃猿隊打滿4場，以史無前例的輸2贏3大逆轉通過季後挑戰賽考驗，台灣大賽戲碼就此底定，衛冕冠軍中信兄弟隊的對手將是猿隊...

中職／桃猿15日開賣總冠軍賽主場門票 大巨蛋最貴1800元

樂天桃猿隊在季後挑戰賽完成輸2贏3大逆轉，挺進台灣大賽，球團今天公布總冠軍賽主場售票辦法，10月21日第3戰台北大巨蛋、...

中職／籃籃發祭品文「樂天晉級跑大巨蛋三圈」網：號召萬人陪跑

樂天桃猿隊老將林智平昨天轟出追平三分砲，猿隊應援團推進隊長籃籃比賽中發祭品文「樂天晉級，台灣大賽我跑大巨蛋三圈」。猿隊終場真的以4：3擊敗統一獅隊，挺進台灣大賽，球迷們也紛紛留言朝聖。 猿隊昨天

中職／總冠軍賽猿象交鋒 頒獎典禮11月5日高雄登場

中華職棒總冠軍賽將於10月18日開打，由樂天桃猿對決中信兄弟隊，爭奪總冠軍，雙方第六度在台灣大賽碰頭，展開七戰四勝制的冠...

中職／何品室融兩度代打敲安 看到追平轟有務實煩惱：守備好緊張

樂天桃猿隊在季後挑戰賽第4戰打到延長10局以4：3擊敗統一獅隊，挺進台灣大賽，新人何品室融堪稱奇兵，系列賽兩度代打都面對...

中職／不舒服到很難控制身體 林智平救命三分砲：素晴らしいね

史上首見的季後挑戰賽殊死戰第4戰，上演不可思議的劇本，樂天桃猿隊帶著0：3落後進入9局上，林智平先演出追平三分砲，10局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。