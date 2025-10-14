聽新聞
中職／籃籃發祭品文「樂天晉級跑大巨蛋三圈」網：號召萬人陪跑
樂天桃猿隊老將林智平昨天轟出追平三分砲，猿隊應援團推進隊長籃籃比賽中發祭品文「樂天晉級，台灣大賽我跑大巨蛋三圈」。猿隊終場真的以4：3擊敗統一獅隊，挺進台灣大賽，球迷們也紛紛留言朝聖。
猿隊昨天8局打完陷入0：3落後，不過林智平從獅隊終結者陳韻文手中，轟出追平三分砲。籃籃當下在Threads發文直呼：「智平啊~你是我的偶像。」她更發下豪語：「樂天晉級台灣大賽，我跑大巨蛋三圈。」
10局上猿隊林立代打敲回致勝分，樂天順利以系列賽3：2優勢，挺進台灣大賽，將挑戰全年勝率第一的中信兄弟隊。
許多球迷也湧入籃籃的祭品文留言區，「號召萬人陪你一起跑」、「可以組團嗎 也想跟跑」、「請問是籃籃2025大巨蛋路跑嗎，哪裡開放報名」、「要說到做到喔」、「我們可以一起陪你跑」。
FB留言