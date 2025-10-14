快訊

中職／總冠軍賽猿象交鋒 頒獎典禮11月5日高雄登場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒總冠軍賽程公布。圖／中華職棒提供
中華職棒總冠軍賽程公布。圖／中華職棒提供

中華職棒總冠軍賽將於10月18日開打，由樂天桃猿對決中信兄弟隊，爭奪總冠軍，雙方第六度在台灣大賽碰頭，展開七戰四勝制的冠軍爭霸戰。中職聯盟今天也公布，年度頒獎典禮將於11月5日在高雄登場。

猿隊在季後挑戰賽克服0勝2敗的不利局面，連續拿下3勝闖進台灣大賽，上演戲劇性逆襲，氣勢如虹的桃猿軍團，將全力爭取樂天球團史上首座總冠軍。兄弟以年度第一之姿挺進台灣大賽，黃衫軍全隊蓄勢待發、劍指冠軍金盃，誓言完成二連霸。

兄弟握有五場主場優勢，前兩戰安排於台北大巨蛋，第五至第七戰則回到台中洲際棒球場進行；猿隊則擁有兩場主場，分別安排在台北大巨蛋與桃園棒球場舉行。

在賽季結束後，中華職棒年度盛會將隆重登場，過去四年，頒獎典禮皆於北台灣的台北萬豪酒店舉行，今年頒獎典禮將移師南台灣，預定於11月5日在高雄萬豪酒店舉行，歡迎所有球迷共襄盛舉，一同見證中華職棒選手們的高光時刻，相關售票資訊將於日後公布。

