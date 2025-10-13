聽新聞
中職／何品室融兩度代打敲安 看到追平轟有務實煩惱：守備好緊張

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
何品室融9局代打敲安。圖／樂天桃猿隊提供（資料照）
何品室融9局代打敲安。圖／樂天桃猿隊提供（資料照）

樂天桃猿隊在季後挑戰賽第4戰打到延長10局以4：3擊敗統一獅隊，挺進台灣大賽，新人何品室融堪稱奇兵，系列賽兩度代打都面對陳韻文敲出安打，看到戰局追平瞬間卻有務實煩惱，「等一下要守備，好緊張。」

何品室融表示，因為上次碰過一次陳韻文，用和上次一樣的感覺和他對決，「沒有想這麼多，把球打平打強，能安打就安打，我滿輕鬆的，壓力不在我這邊，在對面那邊。」他也謙稱運氣，「把自己能做的做好，剩下的我也不能控制。」

被問到在壘包上看到林智平追平三分砲的想法，何品室融有務實的煩惱，「追平了，等等還要守備好緊張。」他解釋，因為已有一段時間沒有上場守備，「又是澄清湖、又是打晚上，二軍沒有這樣經驗，守備比較緊張。」

猿隊實現奇蹟逆轉勝，何品室融透露來自學長林立的喊話，提醒他們不要在意輸贏，何品室融也說自己心態放得很開，「因為我不是可以決定比賽輸贏的選手，我不是那個Key Man ，我就把自己該做的做好，就像剛剛，我做好上壘，後來出現那支三分砲追平，如果我沒有上壘，兩分砲還是會輸，所以就把自己做好就好。」

