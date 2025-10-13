中職／不舒服到很難控制身體 林智平救命三分砲：素晴らしいね

樂天桃猿林智平全壘打追平比數。記者劉學聖／攝影
史上首見的季後挑戰賽殊死戰第4戰，上演不可思議的劇本，樂天桃猿隊帶著0：3落後進入9局上，林智平先演出追平三分砲，10局上林立代打敲回超前分，以4：3擊敗統一獅隊，拿到台灣大賽門票。回顧今年賽季走到現在，如今成為站在賽場上的最後兩隊，林智平也說，是辛苦的一季，「過程滿煎熬，但我們還是穩定自己的技術、觀念，保持該做的事。」

林智平在首戰就因守備出現傷情，退出先發打線，今天以代打之姿一棒拯救猿隊賽季命運，他也不諱言，身體真的滿不舒服，「不舒服到很難控制身體，全身所有關節都不舒服，靠意志力撐過去。」他也感謝前幾場比賽隊友發揮，「讓我可以休息到。」

談到開轟打席表現，林智平一開口就是日文「素晴らしいね」，他表示，在場邊準備時，自己一直走來走去，「不敢坐下來，想要讓身體在準備情境。」在9局上登場面對陳韻文，他說並未鎖定什麼球種，只要進壘就積極攻擊，「沒想太多，就是跟季賽一樣，想法簡單一點，儘量打平打強，在場邊準備時就有感覺，感覺到節奏是對的。」

被問到打出去時邁出確信步，林智平笑問：「有這麼明顯嗎？」他也說，確實打出去時就感覺好像有機會。

