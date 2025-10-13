中職／讚獅隊是強勁對手 桃猿教頭看到林智平追平轟腦袋空白

樂天桃猿隊在季後挑戰賽實現奇蹟的逆轉勝，今天打到延長10局以4：3擊敗統一獅隊，前進台灣大賽，總教練古久保健二賽後也坦言，看到林智平的追平三分砲，讓他瞬間腦袋空白。

猿隊經歷高潮迭起的一戰，此役面臨0：3落後，9局上面對獅隊終結者陳韻文，首位打者梁家榮就敲安打，一出局後，新人何品室融代打敲安，得點圈嗆司來到老將林智平手中，一棒掃出三分砲，讓現場猿迷、獅迷氣氛瞬間躁動與急凍，比賽臨到尾聲再急轉彎，10局上林立敲超前安，完成一場奇蹟勝利。

古久保表示，兩隊在這場比賽都用盡全力，「因為攸關台灣大賽名額，也是最後一場，統一獅是非常強勁的對手，我們隊員到最後一刻都沒有放棄，才能拿下這場勝利。」

談到林智平的全壘打，古久保也坦言，「轟出去那一瞬間，頭腦一片空白。」讓還要忙於調度的他苦笑說：「要趕快回到比賽中，重新思考調度。」他也大讚林智平「是我們球隊倚賴的選手」。

猿隊前進台灣大賽，休息4天後就要展開與中信兄弟隊的對戰，古久保點出眼下課題，首先陣中有受傷選手，也有4戰下來累積疲勞的選手，「身體狀況或打擊狀況不好的，想辦法回到最好狀態，剩下4天好好調整，迎接接下來的台灣大賽。」