中職／威能帝第1次「中1日」超興奮 看到林智平追平轟興奮喊：我上！

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
威能帝後援2局無失分奪勝。記者劉學聖／攝影
威能帝後援2局無失分奪勝。記者劉學聖／攝影

樂天桃猿隊強投威能帝在季後挑戰賽第2戰意外上演4.2局核爆，僅休息1天，今天以後援之姿再度站上賽場，他有強烈的意願，9局上看到林智平的追平三分砲續命後，讓他一顆心撲通撲通狂跳，因為他知道，「我今天會上！我今天會上！」有他把關2局無失分，猿隊打到延長10局以4：3擊敗統一獅隊，挺進台灣大賽。

威能帝被視為猿隊王牌，把關第2戰但內容出乎意料，先發4.2局失6分，但再為球隊貢獻的時刻到來，戰線延長到第4戰，今天賽前接獲詢問能否出賽，威能帝的答案是肯定的。

總教練古久保健二透露：「威能帝一到球場就說，今天不管幾局，他都可以丟，對他真的只有感謝。」威能帝也說：「他們問我，我說我準備好了，我很享受在這種時刻投球！」

威能帝表示，自己沒有先發90幾球休息1天又出賽的經驗，「我說我也是第一次在這種狀況投球，所以我很興奮。」他在準備時，看到9局上林智平追平三分砲，確定將有9局下，他的心也開始狂跳，「當我看到那支全壘打，我心想喔我的天啊！我今天會上、我今天會上，心臟一直跳。」

威能帝表示，自己並沒有受到兩天前的失敗，而讓自己有不同想法，這就是比賽的一部分。迎戰今天一戰，身為洋投前輩的他，也在賽前告訴魔神樂、波賽樂，「我跟他們說，今天是很重要的比賽，輸了就結束了，和彼此說我們要準備好。」

迎戰台灣大賽，威能帝迫不及待碰上中信兄弟，「當然，每一次都是，他們是一支有優異攻守實力的球隊，我希望與他們對抗。」

威能帝後援2局無失分奪勝。記者劉學聖／攝影
威能帝後援2局無失分奪勝。記者劉學聖／攝影

