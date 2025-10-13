聽新聞
中職／台灣大賽賽程看這裡！史上第6度猿象爭霸 兄弟拚史上最多11冠
樂天桃猿隊打滿4場，以史無前例的輸2贏3大逆轉通過季後挑戰賽考驗，台灣大賽戲碼就此底定，衛冕冠軍中信兄弟隊的對手將是猿隊，上演史上第6次猿象爭霸。
兄弟今年憑藉下半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，以逸待勞等待季後挑戰賽決定對手，而猿隊在系列賽先處於0勝2敗絕境，逆勢以3連勝淘汰上半季冠軍統一獅隊，猿隊收下最後一張總冠軍賽門票。
聯盟先前已經公布總冠軍賽主場配置，兄弟作東的第1、2戰在台北大巨蛋登場，猿隊主場的第3戰續戰台北大巨蛋，第4戰則是進駐桃園棒球場；若需打到第5戰以後，則確定今年的封王彩帶會飄落在洲際棒球場。
中職長年維持上、下半季賽制，僅在1998、99年使用單一賽季，其餘33年的總冠軍，有9支上半季冠軍、16支下半季冠軍，以及7支包辦上下半季冠軍，僅2007年獅隊未取季冠軍卻成最終總冠軍，猿隊若能完成奪冠大業將是史上第二次非季冠軍成為總冠軍。兄弟則要挑戰隊史第11冠，若能成功稱霸，將超越獅隊，獨居中職最多冠球隊。
中華職棒總冠軍賽賽程
總冠軍賽（7戰4勝制）：中信兄弟vs.樂天桃猿
場次 日期 時間 主場球隊 球場
G1 10/18(六) 17:05 中信兄弟 台北大巨蛋
G2 10/19(日) 17:05 中信兄弟 台北大巨蛋
G3 10/21(二) 18:35 樂天桃猿 台北大巨蛋
G4 10/22(三) 18:35 樂天桃猿 桃園棒球場
G5* 10/24(五) 17:05 中信兄弟 洲際棒球場
G6* 10/25(六) 17:05 中信兄弟 洲際棒球場
G7* 10/26(日) 17:05 中信兄弟 洲際棒球場
註：*為如有需要才進行
