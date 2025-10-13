快訊

情牽20年！李國超、高欣欣婚禮敲定了 喜帖曝光

輝達北士科卡關 台新新光金證實「接獲北市府來函」提2點說明

中職／台灣大賽賽程看這裡！史上第6度猿象爭霸 兄弟拚史上最多11冠

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／台灣大賽賽程看這裡！史上第6度猿象爭霸 兄弟拚史上最多11冠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
總冠軍賽戲碼出爐，將由中信兄弟、樂天桃猿隊過招。本報資料照片
總冠軍賽戲碼出爐，將由中信兄弟、樂天桃猿隊過招。本報資料照片

樂天桃猿隊打滿4場，以史無前例的輸2贏3大逆轉通過季後挑戰賽考驗，台灣大賽戲碼就此底定，衛冕冠軍中信兄弟隊的對手將是猿隊，上演史上第6次猿象爭霸。

兄弟今年憑藉下半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，以逸待勞等待季後挑戰賽決定對手，而猿隊在系列賽先處於0勝2敗絕境，逆勢以3連勝淘汰上半季冠軍統一獅隊，猿隊收下最後一張總冠軍賽門票。

聯盟先前已經公布總冠軍賽主場配置，兄弟作東的第1、2戰在台北大巨蛋登場，猿隊主場的第3戰續戰台北大巨蛋，第4戰則是進駐桃園棒球場；若需打到第5戰以後，則確定今年的封王彩帶會飄落在洲際棒球場。

中職長年維持上、下半季賽制，僅在1998、99年使用單一賽季，其餘33年的總冠軍，有9支上半季冠軍、16支下半季冠軍，以及7支包辦上下半季冠軍，僅2007年獅隊未取季冠軍卻成最終總冠軍，猿隊若能完成奪冠大業將是史上第二次非季冠軍成為總冠軍。兄弟則要挑戰隊史第11冠，若能成功稱霸，將超越獅隊，獨居中職最多冠球隊。

中華職棒總冠軍賽賽程

總冠軍賽（7戰4勝制）：中信兄弟vs.樂天桃猿

場次 日期 時間 主場球隊 球場

G1 10/18(六) 17:05 中信兄弟 台北大巨蛋

G2 10/19(日) 17:05 中信兄弟 台北大巨蛋

G3 10/21(二) 18:35 樂天桃猿 台北大巨蛋

G4 10/22(三) 18:35 樂天桃猿 桃園棒球場

G5* 10/24(五) 17:05 中信兄弟 洲際棒球場

G6* 10/25(六) 17:05 中信兄弟 洲際棒球場

G7* 10/26(日) 17:05 中信兄弟 洲際棒球場

註：*為如有需要才進行

樂天桃猿 中信兄弟 棒球

延伸閱讀

大巨蛋影城將試營運 北市：緩降梯操作空間符合規定

中職／G4不出賽名單出爐 獅隊剩1洋投可用迎戰桃猿「洋投海」

大巨蛋影城17日試營運 北市議員：逃生設備疑有問題

中職／G4前夕未與選手喊話 桃猿教頭本來想說些什麼但想想算了

相關新聞

中職／專打逆風！桃猿奇蹟實現輸2贏3逆轉淘汰獅隊 挺進台灣大賽

史上首見的季後挑戰賽殊死戰第4戰，上演不可思議的劇本，統一獅隊帶著3：0領先進入9局上，終結者陳韻文登板關門卻砸鍋，遭林...

中職／台灣大賽賽程看這裡！史上第6度猿象爭霸 兄弟拚史上最多11冠

樂天桃猿隊打滿4場，以史無前例的輸2贏3大逆轉通過季後挑戰賽考驗，台灣大賽戲碼就此底定，衛冕冠軍中信兄弟隊的對手將是猿隊...

中職／桃猿還活著！林智平9局追平三分砲救命 締季後賽最老開轟紀錄

史上首見的季後挑戰賽殊死戰第4戰，上演不可思議的劇本，統一獅隊帶著3：0領先進入9局上，終結者陳韻文登板關門卻砸鍋，遭林...

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

統一獅、樂天桃猿隊決戰季後挑戰賽第4戰，林子偉化身「10月先生」，不僅打擊表現搶眼，今天在守備上還靠驚人球感、反應，將游...

中職／獅隊打線出爐！陳傑憲正常出賽 洋投有望1+1待命

統一獅隊「聽牌」後連吞2敗，如今已無優勢，今天將與樂天桃猿隊在季後挑戰賽第4戰決一死戰，先發打線出爐，陳傑憲狀況已經緩解...

中職／讚獅隊是強勁對手 桃猿教頭看到林智平追平轟腦袋空白

樂天桃猿隊在季後挑戰賽實現奇蹟的逆轉勝，今天打到延長10局以4：3擊敗統一獅隊，前進台灣大賽，總教練古久保健二賽後也坦言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。