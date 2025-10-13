中職／專打逆風！桃猿奇蹟實現輸2贏3逆轉淘汰獅隊 挺進台灣大賽

史上首見的季後挑戰賽殊死戰第4戰，上演不可思議的劇本，統一獅隊帶著3：0領先進入9局上，終結者陳韻文登板關門卻砸鍋，遭林智平掃出追平三分砲，獅隊從天堂掉到凡間，10局上再被踢到地獄，林立代打敲安送回超前分，猿隊終場以4：3逆轉贏球，完成史無前例的輸2贏3大逆轉，挺進台灣大賽與中信兄弟隊爭冠。

此役如同這波系列賽縮影，猿隊從劣勢出發，洋投波賽樂先發4局被敲5安打、失2分，第5局面對4位打者都沒解決，被陳鏞基、潘傑楷敲安，對許哲晏投出觸身球形成滿壘，再被林岱安敲安掉分，猿隊在此時換上王志煊接手，結果一登板就對林泓弦投出觸身球，再擠回1分。

獅隊先發投手胡智爲演出精彩壓制，以74球完成6局投球，僅被敲4安打、無失分，帶著2：0領先退場。

獅隊打線在第7局靠林岱安得點圈安打再添分數，擴大為3：0領先，未料戰局卻在陳韻文9局上登板關門生變，先被首位打者梁家榮敲出安打，K掉宋嘉翔後，新人何品室融代打敲安，得點圈嗆司來到老將林智平手中，一棒掃出三分砲，讓現場猿迷、獅迷氣氛瞬間躁動與急凍，比賽臨到尾聲再急轉彎。

3：3平手局面，猿隊9局下推出威能帝連賞3K，不給獅隊任何機會，10局上林泓育安打、梁家榮觸身球再度創造得點圈機會，林立敲安建功送回超前分，威能帝10局下續投成功關門，護送猿隊前進台灣大賽。