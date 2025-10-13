快訊

情牽20年！李國超、高欣欣婚禮敲定了 喜帖曝光

輝達北士科卡關 台新新光金證實「接獲北市府來函」提2點說明

中職／台灣大賽賽程看這裡！史上第6度猿象爭霸 兄弟拚史上最多11冠

中職／專打逆風！桃猿奇蹟實現輸2贏3逆轉淘汰獅隊 挺進台灣大賽

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
林智平9局上敲出追平三分砲。記者劉學聖／攝影
林智平9局上敲出追平三分砲。記者劉學聖／攝影

史上首見的季後挑戰賽殊死戰第4戰，上演不可思議的劇本，統一獅隊帶著3：0領先進入9局上，終結者陳韻文登板關門卻砸鍋，遭林智平掃出追平三分砲，獅隊從天堂掉到凡間，10局上再被踢到地獄，林立代打敲安送回超前分，猿隊終場以4：3逆轉贏球，完成史無前例的輸2贏3大逆轉，挺進台灣大賽與中信兄弟隊爭冠。

此役如同這波系列賽縮影，猿隊從劣勢出發，洋投波賽樂先發4局被敲5安打、失2分，第5局面對4位打者都沒解決，被陳鏞基、潘傑楷敲安，對許哲晏投出觸身球形成滿壘，再被林岱安敲安掉分，猿隊在此時換上王志煊接手，結果一登板就對林泓弦投出觸身球，再擠回1分。

獅隊先發投手胡智爲演出精彩壓制，以74球完成6局投球，僅被敲4安打、無失分，帶著2：0領先退場。

獅隊打線在第7局靠林岱安得點圈安打再添分數，擴大為3：0領先，未料戰局卻在陳韻文9局上登板關門生變，先被首位打者梁家榮敲出安打，K掉宋嘉翔後，新人何品室融代打敲安，得點圈嗆司來到老將林智平手中，一棒掃出三分砲，讓現場猿迷、獅迷氣氛瞬間躁動與急凍，比賽臨到尾聲再急轉彎。

3：3平手局面，猿隊9局下推出威能帝連賞3K，不給獅隊任何機會，10局上林泓育安打、梁家榮觸身球再度創造得點圈機會，林立敲安建功送回超前分，威能帝10局下續投成功關門，護送猿隊前進台灣大賽。

季後賽採用5戰3勝制以來，10支先握有1勝0敗的球隊（含保底1勝），共8隊晉級，唯二例外就是2023年保底1勝的獅隊和2025年保底1勝的獅隊，都是遭到猿隊淘汰。

統一獅隊終結者陳韻文9局救援砸鍋，遭林智平敲出追平三分砲。記者劉學聖／攝影
統一獅隊終結者陳韻文9局救援砸鍋，遭林智平敲出追平三分砲。記者劉學聖／攝影

林智平 威能帝

相關新聞

中職／專打逆風！桃猿奇蹟實現輸2贏3逆轉淘汰獅隊 挺進台灣大賽

史上首見的季後挑戰賽殊死戰第4戰，上演不可思議的劇本，統一獅隊帶著3：0領先進入9局上，終結者陳韻文登板關門卻砸鍋，遭林...

中職／台灣大賽賽程看這裡！史上第6度猿象爭霸 兄弟拚史上最多11冠

樂天桃猿隊打滿4場，以史無前例的輸2贏3大逆轉通過季後挑戰賽考驗，台灣大賽戲碼就此底定，衛冕冠軍中信兄弟隊的對手將是猿隊...

中職／桃猿還活著！林智平9局追平三分砲救命 締季後賽最老開轟紀錄

史上首見的季後挑戰賽殊死戰第4戰，上演不可思議的劇本，統一獅隊帶著3：0領先進入9局上，終結者陳韻文登板關門卻砸鍋，遭林...

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

統一獅、樂天桃猿隊決戰季後挑戰賽第4戰，林子偉化身「10月先生」，不僅打擊表現搶眼，今天在守備上還靠驚人球感、反應，將游...

中職／獅隊打線出爐！陳傑憲正常出賽 洋投有望1+1待命

統一獅隊「聽牌」後連吞2敗，如今已無優勢，今天將與樂天桃猿隊在季後挑戰賽第4戰決一死戰，先發打線出爐，陳傑憲狀況已經緩解...

中職／猿隊牛棚、獅隊守備一實一虛逼平 季後賽首見殊死G4就在今晚

樂天桃猿隊在絕境中連拿2勝，與統一獅隊扳平為2勝2敗，今天晚上6點半在澄清湖棒球場，將上演5戰3勝（4戰3勝制）季後挑戰...

