中職／桃猿還活著！林智平9局追平三分砲救命 締季後賽最老開轟紀錄
史上首見的季後挑戰賽殊死戰第4戰，上演不可思議的劇本，統一獅隊帶著3：0領先進入9局上，終結者陳韻文登板關門卻砸鍋，遭林智平掃出追平三分砲，這是林智平生涯首度在季後挑戰賽開轟，40歲204天之齡，刷新隊友林泓育以39歲204天保持的季後挑戰賽最老開轟紀錄。
猿隊首局錯過先馳得點的機會，接下來就被獅隊先發投手胡智爲封鎖，在他6局投球任內只出現4安打、分數掛蛋。
獅隊牛棚先由髙塩將樹負責2局無失分，陳韻文第9局登板，把關3：0領先，被首位打者梁家榮敲出安打，先K掉宋嘉翔，新人何品室融代打敲安，得點圈嗆司來到老將林智平手中，一棒掃出三分砲，讓現場猿迷、獅迷氣氛瞬間躁動與急凍，比賽臨到尾聲再急轉彎。
