快訊

獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

招生人數不足？文化大學勞動系成立60年卻傳廢系 校方回應

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
林子偉驚人球感化解游擊手余德龍的漏球危機。圖／樂天桃猿隊提供
林子偉驚人球感化解游擊手余德龍的漏球危機。圖／樂天桃猿隊提供

統一獅、樂天桃猿隊決戰季後挑戰賽第4戰，林子偉化身「10月先生」，不僅打擊表現搶眼，今天在守備上還靠驚人球感、反應，將游擊手余德龍的漏球扭轉回雙殺打。

猿隊今天由洋投波賽樂先發，獅隊打線並非打不到，首局林佳緯、邱智呈、陳傑憲都是打得扎實的平飛球進手套，已讓獅迷相當惋惜。

雙方維持0：0局面，此役擔任二壘手的林子偉在4局下上演神奇play，該局首位打者邱智呈先敲安打上壘，陳傑憲打向游擊方向，眼看將形成雙殺打，結果余德龍接球漏了一下，意外發展在於這球像裝了導航一樣，正好漏往林子偉的方向而去，林子偉反應快速以右手徒手接球、同時間左腳踩壘，再傳一壘，依然完成雙殺。

林子偉 陳傑憲 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／猿隊決戰G4維持大捷打線 3洋投全數可登板

中職／獅隊打線出爐！陳傑憲正常出賽 洋投有望1+1待命

中職／陳傑憲揮空手腕不適 狀況若允許仍須率獅繼續拚

中職／獅隊3E搞砸優勢 林岳平看陳重羽傳二壘認較冒險

相關新聞

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

統一獅、樂天桃猿隊決戰季後挑戰賽第4戰，林子偉化身「10月先生」，不僅打擊表現搶眼，今天在守備上還靠驚人球感、反應，將游...

中職／獅隊打線出爐！陳傑憲正常出賽 洋投有望1+1待命

統一獅隊「聽牌」後連吞2敗，如今已無優勢，今天將與樂天桃猿隊在季後挑戰賽第4戰決一死戰，先發打線出爐，陳傑憲狀況已經緩解...

中職／猿隊牛棚、獅隊守備一實一虛逼平 季後賽首見殊死G4就在今晚

樂天桃猿隊在絕境中連拿2勝，與統一獅隊扳平為2勝2敗，今天晚上6點半在澄清湖棒球場，將上演5戰3勝（4戰3勝制）季後挑戰...

中職／獅誤E籮筐！桃猿絕境中2連勝 差一步締空前輸2贏3大逆轉

樂天桃猿隊距離史無前例的季後挑戰賽輸2贏3大逆轉，只差最後一步！今天以9：3擊潰統一獅隊，將系列賽扳成2勝2敗，兩隊明天...

中職／G4不出賽名單出爐 獅隊剩1洋投可用迎戰桃猿「洋投海」

統一獅、樂天桃猿隊今天決戰中職史上首見的季後挑戰賽殊死戰G4，兩隊不出賽名單出爐，確定猿隊3洋投都待命上場，獅隊則是僅有...

中職／G4前夕未與選手喊話 桃猿教頭本來想說些什麼但想想算了

樂天桃猿、統一獅隊決戰季後挑戰賽第4戰，對兩隊都是贏球晉級台灣大賽、輸球打包結束賽季的一戰，猿隊從絕境中逆勢追平，大賽前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。