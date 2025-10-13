聽新聞
中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP
統一獅、樂天桃猿隊決戰季後挑戰賽第4戰，林子偉化身「10月先生」，不僅打擊表現搶眼，今天在守備上還靠驚人球感、反應，將游擊手余德龍的漏球扭轉回雙殺打。
猿隊今天由洋投波賽樂先發，獅隊打線並非打不到，首局林佳緯、邱智呈、陳傑憲都是打得扎實的平飛球進手套，已讓獅迷相當惋惜。
雙方維持0：0局面，此役擔任二壘手的林子偉在4局下上演神奇play，該局首位打者邱智呈先敲安打上壘，陳傑憲打向游擊方向，眼看將形成雙殺打，結果余德龍接球漏了一下，意外發展在於這球像裝了導航一樣，正好漏往林子偉的方向而去，林子偉反應快速以右手徒手接球、同時間左腳踩壘，再傳一壘，依然完成雙殺。
