中職／G4前夕未與選手喊話 桃猿教頭本來想說些什麼但想想算了

樂天桃猿、統一獅隊決戰季後挑戰賽第4戰，對兩隊都是贏球晉級台灣大賽、輸球打包結束賽季的一戰，猿隊從絕境中逆勢追平，大賽前夕是否有和選手提點什麼？總教練古久保健二表示，本來有想講些什麼，但後來沒說，「剛剛在裡面看到氣氛那麼好，想說就不要破壞那麼好的氣氛了吧！」

猿隊以年度第3打進季後挑戰賽，未戰先背負1敗，在首戰輸球後面臨0勝2敗的絕對劣勢，第2戰甚至一度面臨2：6落後，眼看賽季就要落幕，硬是演出驚人逆轉，進一步在昨天以9：3擊潰獅隊逼進第4戰。

被問到是否有和選手說些什麼，古久保表示，「本來有想要講些什麼，最後還是沒有，選手應該都知道要怎麼應對，剛剛在裡面看到氛圍還不錯，想說我就不要破壞那麼好的氣氛了吧！」

獅隊打得辛苦，將優勢耗盡，總教練林岳平坦言，賽季打到10月，多少會面對一些狀況，「這3場下來確實有些狀態沒有呈現很好，今天是挑戰賽最後一場，希望全員可以表現出最佳狀態，讓我們可以挺進下一輪。」