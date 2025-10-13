聽新聞
中職／猿隊決戰G4維持大捷打線 3洋投全數可登板
季後挑戰賽史上首見殊死G4，樂天桃猿、統一獅隊今天決戰澄清湖棒球場，爭奪最後一張台灣大賽門票。猿隊先發打線出爐，複製昨天以9：3擊敗獅隊的大捷打線，3洋投全數都在可出賽名單。
總教練古久保健二指出，兩場相同打線安排，一部分原因是維持昨天的勝利打線，一部分也是因為這就是球隊現況來說的最佳陣容。
猿隊今天由波賽樂先發，古久保表示，沒有任何投球限制，就是看他的狀況若有需要再做換投；另外兩位洋投魔神樂、威能帝也都在可出賽名單，3洋投在關鍵戰役全數押上。
樂天桃猿隊G4先發打線
一棒 陳晨威 左外野手
二棒 成晉 右外野手
三棒 林子偉 二壘手
四棒 林泓育 指定打擊
五棒 梁家榮 三壘手
六棒 宋嘉翔 捕手
七棒 李勛傑 一壘手
八棒 余德龍 游擊手
九棒 林政華 中外野手
先發投手 波賽樂
