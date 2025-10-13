快訊

中職／猿隊決戰G4維持大捷打線 3洋投全數可登板

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
樂天桃猿投手波賽樂。 報系資料照
樂天桃猿投手波賽樂。 報系資料照

季後挑戰賽史上首見殊死G4，樂天桃猿、統一獅隊今天決戰澄清湖棒球場，爭奪最後一張台灣大賽門票。猿隊先發打線出爐，複製昨天以9：3擊敗獅隊的大捷打線，3洋投全數都在可出賽名單。

總教練古久保健二指出，兩場相同打線安排，一部分原因是維持昨天的勝利打線，一部分也是因為這就是球隊現況來說的最佳陣容。

猿隊今天由波賽樂先發，古久保表示，沒有任何投球限制，就是看他的狀況若有需要再做換投；另外兩位洋投魔神樂、威能帝也都在可出賽名單，3洋投在關鍵戰役全數押上。

樂天桃猿隊G4先發打線

一棒 陳晨威 左外野手

二棒 成晉 右外野手

三棒 林子偉 二壘手

四棒 林泓育 指定打擊

五棒 梁家榮 三壘手

六棒 宋嘉翔 捕手

七棒 李勛傑 一壘手

八棒 余德龍 游擊手

九棒 林政華 中外野手

先發投手 波賽樂

樂天桃猿 波賽樂 古久保健二

