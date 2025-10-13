中職／獅隊打線出爐！陳傑憲正常出賽 洋投有望1+1待命

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
統一獅隊陳傑憲在系列賽前3戰貢獻4安打、3打點表現出色。圖／統一獅隊提供

統一獅隊「聽牌」後連吞2敗，如今已無優勢，今天將與樂天桃猿隊在季後挑戰賽第4戰決一死戰，先發打線出爐，陳傑憲狀況已經緩解，今天仍維持先發出賽，至於昨天因為脖子扭到放在不出賽名單的陳聖平，還需等待賽前練習完的狀況。

陳傑憲今年受到手傷之苦，昨天第7局的揮空後不適感加重，該打席結束後提前退場，能否在殊死戰繼續出賽備受關注，林岳平昨天賽後記者會上表示，如果狀況允許，還是需要他繼續帶領團隊。

林岳平今天賽前更新進度，傑憲的傷勢經過休息後，是在可以接受的狀況，今天還是會正常上場，擔任先發第三棒、左外野手。

獅隊昨天單場3次失誤讓戰局崩盤，談到今天打線安排，林岳平表示，期望在守備這邊有更好的呈現。

獅隊面臨非贏不可的一戰，洋投預計至少會有獅蒂芬待命，飛力獅則要等會再與他確認。至於昨天放在不出賽名單的陳聖平，林岳平指出，目前回報是脖子活動度還是不是那麼好，是否放在不出賽名單，還要看今天練習狀況。

統一獅隊G4先發打線

一棒 林佳緯 中外野手

二棒 邱智呈 右外野手

三棒 陳傑憲 左外野手

四棒 林安可 指定打擊

五棒 陳鏞基 一壘手

六棒 潘傑楷 三壘手

七棒 許哲晏 二壘手

八棒 林岱安 捕手

九棒 林泓弦 游擊手

先發投手 胡智爲

統一獅隊陳傑憲在系列賽前3戰貢獻4安打、3打點表現出色，但昨天第7局的打席揮空後手腕不適。圖／統一獅隊提供

