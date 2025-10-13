中職／獅隊打線出爐！陳傑憲正常出賽 洋投有望1+1待命

統一獅隊「聽牌」後連吞2敗，如今已無優勢，今天將與樂天桃猿隊在季後挑戰賽第4戰決一死戰，先發打線出爐，陳傑憲狀況已經緩解，今天仍維持先發出賽，至於昨天因為脖子扭到放在不出賽名單的陳聖平，還需等待賽前練習完的狀況。

陳傑憲今年受到手傷之苦，昨天第7局的揮空後不適感加重，該打席結束後提前退場，能否在殊死戰繼續出賽備受關注，林岳平昨天賽後記者會上表示，如果狀況允許，還是需要他繼續帶領團隊。

林岳平今天賽前更新進度，傑憲的傷勢經過休息後，是在可以接受的狀況，今天還是會正常上場，擔任先發第三棒、左外野手。

獅隊昨天單場3次失誤讓戰局崩盤，談到今天打線安排，林岳平表示，期望在守備這邊有更好的呈現。

獅隊面臨非贏不可的一戰，洋投預計至少會有獅蒂芬待命，飛力獅則要等會再與他確認。至於昨天放在不出賽名單的陳聖平，林岳平指出，目前回報是脖子活動度還是不是那麼好，是否放在不出賽名單，還要看今天練習狀況。

統一獅隊G4先發打線

一棒 林佳緯 中外野手

二棒 邱智呈 右外野手

三棒 陳傑憲 左外野手

四棒 林安可 指定打擊

五棒 陳鏞基 一壘手

六棒 潘傑楷 三壘手

七棒 許哲晏 二壘手

八棒 林岱安 捕手

九棒 林泓弦 游擊手