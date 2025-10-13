溜冰／永不停止國際超馬賽回歸 11月29日桃園大溪登場 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
劉懿萱、李孟竹、施沛妤將組隊參賽。圖／大會提供
「永不停止國際溜冰超級馬拉松賽」即將於11月29日在桃園大溪中庄滯洪池盛大舉辦，這場曾創下台灣公路溜冰風潮的賽事，在全國滑輪溜冰迷的期待下重返舞台，並結合親子參與、全民挑戰、觀光生態等元素，打造兼具競技榮耀與全民運動的年度盛會。

與傳統場地錦標賽（如總統盃、理事長盃、中正盃）不同，本次賽事以「馬拉松式」公路挑戰為特色，設計1小時、2小時、4小時、8小時等不同組別，並特別規劃8小時三人接力組。參賽者可依自身體能與興趣挑戰適合的組別，既能測試極限，也能單純享受溜冰樂趣。

主辦單位桃園市體育總會滑輪溜冰委員會總幹事張博光博士說：「這不只是競技，更是一種自我挑戰。我們希望讓每位選手依照自身狀態完成挑戰，享受溜冰帶來的自由與快樂。」

本屆賽事一大亮點，是今年9月於中國大陸北戴河舉行的世界溜冰錦標賽女子馬拉松項目前三名得主冠軍劉懿萱、亞軍李孟竹、季軍施沛妤皆來自台灣，他們也將組隊共襄盛舉，參加八小時接力組，還會加碼舉辦簽名會，與溜冰愛好者同樂。

賽道環繞大溪落羽松林與中庄濕地，兼具自然景觀與運動氛圍。張博光強調，「傳統錦標賽往往只有小朋友參加、家長在外加油；但這次馬拉松賽事提供親子同樂機會，父母能與孩子一同參與，甚至在賽道旁步道陪伴與加油。」

現場更規劃在地美食補給、運動按摩、休息區，讓選手能邊挑戰、邊恢復。家長和民眾也可利用空檔，前往中庄吊橋及落羽松景點漫遊，共同享受「運動 × 觀光」的雙重體驗。

凡於比賽時間內完成規定距離者，皆可獲得專屬姓名完賽獎座、紀念運動大浴巾、完成證書與燙金收藏夾，並授予「Never Stop Just Skating 挑戰勝利成功紀念獎座」。

張博光博士最後表示，「就像自由車，一生一定要挑戰一次武嶺，游泳一定要橫渡日月潭，我希望溜冰愛好者一生一定要來挑戰一次『永不停止國際溜冰超級馬拉松賽』。未來我們會努力將這個賽事，打造成台灣溜冰的指標性活動，並逐步邀請世界各地的朋友來參加。」

滑輪溜冰 李孟竹 劉懿萱

