王識賢飾演12強教頭曾豪駒 導演許願盼李洋來看電影

以世界12強棒球賽奪冠故事發想，電影「絕勝」今天舉行開拍記者會，由王識賢飾演台灣隊總教練曾豪駒，鳳小岳為領隊，導演姜瑞智許願，希望運動部長李洋也可以支持、來看電影。

台灣在去年底世界12強棒球賽奪冠，電影「絕勝」以此為靈感創作，描述從一開始不被看好，經歷困難重重的組隊過程，總教練如何帶領球隊，締造台灣棒球史上奪冠傳奇。

今天在台北大巨蛋舉行電影開拍記者會，公布兩名主演分別為王識賢飾演曾豪駒，而鳳小岳的角色是領隊，由導演姜瑞智、王維明共同執導。

王識賢表示，接到要飾演曾豪駒的角色很開心也很興奮，但壓力也很大，因為是要飾演真實的人，之前飾演的角色多半是虛構、感覺不太一樣。

王識賢也提到，為了這個角色也有跟曾豪駒碰面訪談，「他一見到我就叫我一聲學長，讓我壓力頓時減半」，因兩人都曾就讀台北體院。

王識賢提到，與曾豪駒的碰面無所不談，了解很多想法和心態，他過去也曾踢足球，後來踏入演藝圈，可以重新穿上釘鞋、踩踏草皮，湧現很多回憶。

談起與曾豪駒的外型差異，王識賢笑說，當然會用化妝等方式稍微修飾，但重點還是談吐，如何給球員們安定感，詮釋內心的東西會比較多。

導演姜瑞智也提到，運動有信念團結的力量，無論電影、運動都一樣，要相信才可以更好，也許願希望新上任的運動部長李洋也可以支持、來看電影。

鳳小岳演「絕勝」情蒐蔡其昌 陳傑憲角色暫保密

描述世界12強棒球賽奪冠故事的電影「絕勝」，今天舉行記者會，飾演領隊的鳳小岳，向中職會長蔡其昌等人「情蒐」角色心境；至於誰演隊長陳傑憲，導演說「敬請期待」。

台灣在去年底世界12強棒球賽奪冠，電影「絕勝」以此為靈感創作，今天在台北大巨蛋舉行開拍記者會，威剛董事長陳立白、中華職棒大聯盟會長蔡其昌、導演王維明和姜瑞智、演員鳳小岳和王識賢均出席。

王識賢將飾演台灣隊總教練曾豪駒，鳳小岳則飾演領隊。蔡其昌笑說，鳳小岳演得不是他本人，是個虛構的綜合體，包括領隊、後勤等角色。

在記者會開始前，鳳小岳也有跟蔡其昌互動。蔡其昌透露，他有跟鳳小岳分享，後勤角色是管理、也是服務，有很多的矛盾衝突存在，「這個角色很難，有很多細微的心態、多重矛盾可以揣摩。」

鳳小岳透露，為了詮釋領隊角色，做了很多「情蒐」，包括拜訪很多前輩、甲組成棒隊人員，大家分享很多不同的故事和心路歷程；飾演這個角色，也是在探索未知，「為了這個角色會給出全力，不會讓大家失望。」

「絕勝」由王維明和姜瑞智共同執導，王維明表示，拍攝這個題材既開心又緊張，知道大家期待很大，每場球賽都像是在拍動作片；這是一個真實發生的故事，如何在電影110分鐘的時間內，增添更多的戲劇性，也是最困難的地方。

對於外界關注「台灣隊長」陳傑憲角色由誰演出，目前還是保密到家，導演要大家「敬請期待」。至於是否有「本人飾演本人」的機會，王維明表示，如果有機會，當然希望可以邀請。

威剛表示，「絕勝」集結台灣運動彩券、中華民國棒球協會、中華職棒大聯盟、台北大巨蛋等多方協助，預計於2026年暑假上映。