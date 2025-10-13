經典賽／台灣大賽後名單整體評估 11月情蒐日韓交流賽
中華職棒會長蔡其昌今天出席電影開拍記者會，備戰明年世界棒球經典賽，待台灣大賽後做球員狀態最後評估，11月會赴日情蒐日韓交流賽，明年2月底也會安排2場與日職球隊交流賽。
以去年底世界12強棒球賽台灣奪冠故事為靈感，電影「絕勝」今天舉行開拍記者會， 邀請中職會長蔡其昌出席，蔡其昌表示，他雖不是電影圈的人，但只要是對棒球推展有幫助，都很樂意參加。
蔡其昌也提到，有世界12強棒球賽的紀錄片，但電影不太一樣，電影不只是紀錄，而是故事的演繹，期待透過電影的演繹，對台灣社會、人心都有激勵作用。
談起備戰明年世界棒球經典賽（WBC）進度，蔡其昌表示，目前要先等中職總冠軍賽（台灣大賽）結束後，對國內選手狀態評估底定，包括選手的健康狀況、面對大賽高張力比賽時，是否是大賽型球員等等，國內選手數據才會比較完整。
蔡其昌也提到，近年都會固定在休賽季宴請旅外球員，今年預計這個月或者下個月也會安排，關心旅外球員近況，也笑說因為旅外球員人數增加，桌數要越來越多。
蔡其昌表示，接下來情蒐小組將於11月赴日本，觀看日本、韓國交流賽，預計12月會公布台灣隊集訓大名單，接下來在明年農曆春節後、預計2月底安排2場與日職球隊的交流賽，備戰明年3月開打的正式賽。
