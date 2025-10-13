快訊

中職／猿隊牛棚、獅隊守備一實一虛逼平 季後賽首見殊死G4就在今晚

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
樂天桃猿隊在系列賽3場牛棚10局無失分，包括陳冠宇兩場登板。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊在系列賽3場牛棚10局無失分，包括陳冠宇兩場登板。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊在絕境中連拿2勝，與統一獅隊扳平為2勝2敗，今天晚上6點半在澄清湖棒球場，將上演5戰3勝（4戰3勝制）季後挑戰賽首度出現的殊死戰。

兩隊在這波系列賽打來充滿意外，猿隊魔神樂、威能帝依序出馬，首戰惜敗，第二戰在威能帝4.2局核爆情況下演出逆轉勝，兩張王牌先發都沒拿到勝投，第三戰交付本季先發狀況不佳的黃子鵬，反而成為猿隊第一位拿到勝投的先發投手。

猿隊一大亮點是例行賽防禦率3.32排名第一的牛棚戰力依然超鐵，3戰合計7位投手、11人次後援登板，合計10局僅被敲3安打、無失分，防禦率仍是完美的0，每局被上壘率0.90、被打擊率1成也都相當出色。

獅隊從保底1勝出發，贏下第一場後握有2勝0敗優勢，連續兩場無法終結戰線，現在已經站在出局邊緣，季後挑戰賽史上不曾有過2勝0敗後的翻盤案例，獅隊若再不爭氣將寫史上首見難堪紀錄。

此外，獅隊例行賽68次失誤聯盟最優數據，在季後賽成為泡影，3戰下來累積7次失誤，分別來自林泓弦（2次）、許哲晏、林佳緯、陳鏞基、林子豪、陳重羽，也逼近2007年誠泰隊9次（3場）保持的單一季後挑戰賽單隊最多失誤紀錄。

挑戰賽 樂天桃猿 威能帝

中職／獅隊3E搞砸優勢 林岳平看陳重羽傳二壘認較冒險

中職／獅誤E籮筐！桃猿絕境中2連勝 差一步締空前輸2贏3大逆轉

中職／統一獅季後賽被打回統E獅 直追2007誠泰3場9E

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

中職／獅誤E籮筐！桃猿絕境中2連勝 差一步締空前輸2贏3大逆轉

樂天桃猿隊距離史無前例的季後挑戰賽輸2贏3大逆轉，只差最後一步！今天以9：3擊潰統一獅隊，將系列賽扳成2勝2敗，兩隊明天...

中職／獅隊3E搞砸優勢 林岳平看陳重羽傳二壘認較冒險

統一獅隊在季後挑戰賽受到失誤牽絆，今天3次失誤要命，以3：9不敵樂天桃猿隊，已在系列賽遭到扳平。獅隊教頭林岳平不諱言失誤...

中職／林子偉雙安當英雄歸功上帝和胖哥 教頭讚雙林催化年輕人成長

樂天桃猿隊在季後挑戰賽連搶兩勝扳平，林子偉在這兩場比賽都有關鍵表現，今天以2安打、3打點奪下單場MVP，賽後特地感謝來自...

中職／獅猿決戰G4胡智爲vs.波賽樂 古久保：我們是挑戰者

最後一張台灣大賽門票，統一獅、樂天桃猿隊確定要決戰G4才能誕生贏家，雙方分別推出胡智爲、波賽樂，把關一戰定生死的戰役。

中職／猿隊牛棚、獅隊守備一實一虛逼平 季後賽首見殊死G4就在今晚

樂天桃猿隊在絕境中連拿2勝，與統一獅隊扳平為2勝2敗，今天晚上6點半在澄清湖棒球場，將上演5戰3勝（4戰3勝制）季後挑戰...

中職／林智勝引退賽實戰用品競標 50%捐助花縣光復國中棒球隊

味全龍隊「大師兄」林智勝正式引退，球團將進行 「林智勝引退賽實戰用品公益競標」活動，今天中午12點起在Yahoo拍賣平台...

