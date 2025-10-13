中職／猿隊牛棚、獅隊守備一實一虛逼平 季後賽首見殊死G4就在今晚

樂天桃猿隊在絕境中連拿2勝，與統一獅隊扳平為2勝2敗，今天晚上6點半在澄清湖棒球場，將上演5戰3勝（4戰3勝制）季後挑戰賽首度出現的殊死戰。

兩隊在這波系列賽打來充滿意外，猿隊魔神樂、威能帝依序出馬，首戰惜敗，第二戰在威能帝4.2局核爆情況下演出逆轉勝，兩張王牌先發都沒拿到勝投，第三戰交付本季先發狀況不佳的黃子鵬，反而成為猿隊第一位拿到勝投的先發投手。

猿隊一大亮點是例行賽防禦率3.32排名第一的牛棚戰力依然超鐵，3戰合計7位投手、11人次後援登板，合計10局僅被敲3安打、無失分，防禦率仍是完美的0，每局被上壘率0.90、被打擊率1成也都相當出色。

獅隊從保底1勝出發，贏下第一場後握有2勝0敗優勢，連續兩場無法終結戰線，現在已經站在出局邊緣，季後挑戰賽史上不曾有過2勝0敗後的翻盤案例，獅隊若再不爭氣將寫史上首見難堪紀錄。

此外，獅隊例行賽68次失誤聯盟最優數據，在季後賽成為泡影，3戰下來累積7次失誤，分別來自林泓弦（2次）、許哲晏、林佳緯、陳鏞基、林子豪、陳重羽，也逼近2007年誠泰隊9次（3場）保持的單一季後挑戰賽單隊最多失誤紀錄。