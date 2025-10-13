快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

中職／林智勝引退賽實戰用品競標 50%捐助花縣光復國中棒球隊

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
「林智勝引退賽實戰用品公益競標」活動13日起跑。圖／味全龍隊提供
味全龍隊「大師兄」林智勝正式引退，球團將進行 「林智勝引退賽實戰用品公益競標」活動，今天中午12點起在Yahoo拍賣平台正式展開，將於21日中午12點截止，球迷可透過平台線上競標、收藏他的珍貴紀念品，並將成果轉化為社會公益的力量，持續幫助基層棒球發展，以及花蓮縣光復國中棒球隊。

龍隊指出，公益競標活動將林智勝引退賽的多項珍貴實戰用品進行競標，從一元開始起標，包括9月5、6日實戰球衣各1件、實戰球帽各1頂、實戰球4顆（9月6日引退賽首球、3局下第1打席、5局下第2打席保送、5局下得分），一共8項實戰用品，都由林智勝親筆簽名，並附上球團實戰用品認證書。

本次競標金額扣除平台手續費全數捐贈給頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，其中50%指定捐款給花蓮縣光復國中棒球隊；「接棒未來」公益計畫至今幫助全台超過120所學校、12000位球員，捐助球隊交通車超過55輛以上。

林智勝表示，能在職棒舞台完成這段精彩旅程，最感謝一路支持的球迷，期盼這次公益競標不僅讓珍貴的實戰用品被用心收藏，更能透過大家的力量，幫助花蓮光復的孩子回到球場，也讓更多孩子有機會實現棒球夢想。

