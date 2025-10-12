中職／獅隊3E搞砸優勢 林岳平看陳重羽傳二壘認較冒險

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
統一獅隊總教練林岳平。本報資料照片

統一獅隊在季後挑戰賽受到失誤牽絆，今天3次失誤要命，以3：9不敵樂天桃猿隊，已在系列賽遭到扳平。獅隊教頭林岳平不諱言失誤帶來影響，但單局控制在丟掉3分是勉強可以接受範圍；至於陳傑憲的傷勢狀況，他回應：「如果狀況允許，明天他還是要帶領我們球隊繼續往前。」

獅隊的單場3E秀先是出現在第3局，余德龍執行短打，捕手陳重羽選擇傳二壘卻發生暴傳，記上第一個失誤；陳晨威在一、三壘有人時打出一壘方向滾地球，輪到一壘手林子豪接球打滑，讓猿隊靠失誤先跑回1分。第3個失誤出現在第4局林佳緯處理林泓育擊出的飛球上，讓這球落地後再彈到自己身後，讓他一口氣跑上三壘。

林岳平指出，陳重羽傳二壘確實是比較冒險的選擇，或許穩穩拿下出局數比較好，那個出局數沒拿到，接下來林子豪滑倒第二次失誤，但他也認為球隊還是有盡力壓低失分，「那局失3分勉強可以接受。」

陳傑憲此役提前退場，外界關心他的傷勢狀況，林岳平表示，陳傑憲是因連續出賽3場碰到的不適，揮空時會比較不舒服，「我是還沒有問他賽後的狀態，如果狀況允許，明天他還是要帶領我們球隊繼續往前。」

