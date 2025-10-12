快訊

中職／陳傑憲揮空手腕不適 狀況若允許仍須率獅繼續拚

中央社／ 台北12日電
中華職棒季後挑戰賽統一7-ELEVEn獅隊12日吞敗，讓樂天桃猿扳平戰局；獅隊長陳傑憲（圖）7局打席揮空時手腕不適，提前退場。（統一獅提供）
中職季後挑戰賽統一7-ELEVEn獅隊今天吞敗，讓樂天桃猿隊扳平戰局；獅隊長陳傑憲7局揮空手腕不適，總教練林岳平表示，若狀況允許，還是得讓陳傑憲繼續帶領團隊打下去。

獅隊是今年上半季冠軍，在4戰3勝制季後挑戰賽保送1勝，10日首戰搶勝聽牌，但接著連吞2敗，今天賽後兩隊戰績都是2勝2敗，明天第4戰決勝。

獅隊長陳傑憲今天3局敲出安打，7局打席揮空時手腕不適，該打席吞下三振，接著8局上攻守交換時就退場休息，總計4打數敲出1支安打。

獅隊總教練林岳平賽後記者會，被問起陳傑憲狀況表示，陳傑憲挑戰賽連3場出賽，比賽中揮空、手腕承受壓力比較大、感到不適，目前還沒有向本人詢問狀況，但如果陳傑憲身體狀況允許，「他還是必須得帶領我們球隊繼續打下去」。

獅隊今天守備狀況多，單場3次失誤，3局上單局2次失誤讓桃猿隊開賽就攻下3分；林岳平也提到，3局處理短打球選擇傳二壘比較冒險，在出局數沒有先搶下的狀況下，一壘手林子豪守備又滑倒，造成單局第2個失誤，面對這種局面，只能想辦法將失分壓到最低，掉3分算勉強可以接受。

獅隊先發投手蒙德茲（Yohander Méndez）4局沒有投完退場，總計投3.2局失掉8分（4分責失分）吞敗，接替中繼投手郭俊麟投3局、劉予承投1.1局都沒有再失分。

林岳平表示，感謝牛棚投手群付出，也因比數差距可以比較有彈性、大膽投球，但投手群還是保送居多，只是沒有被銜接敲出安打，是做得比較好的一面，讓投手群有喘息空間。

獅隊從聽牌優勢到被扳平戰局，明天決勝第4戰，林岳平表示，輸球沉重壓力大家都會接受到，球迷的期待也會接收到，明天最後一場比賽，全力以赴，「希望勝利的一方是統一獅」。

陳傑憲 林岳平 樂天桃猿

相關新聞

中職／獅誤E籮筐！桃猿絕境中2連勝 差一步締空前輸2贏3大逆轉

樂天桃猿隊距離史無前例的季後挑戰賽輸2贏3大逆轉，只差最後一步！今天以9：3擊潰統一獅隊，將系列賽扳成2勝2敗，兩隊明天...

中職／獅猿決戰G4胡智爲vs.波賽樂 古久保：我們是挑戰者

最後一張台灣大賽門票，統一獅、樂天桃猿隊確定要決戰G4才能誕生贏家，雙方分別推出胡智爲、波賽樂，把關一戰定生死的戰役。

中職／統一獅季後賽被打回統E獅 直追2007誠泰3場9E

統一獅隊本季例行賽68次失誤並列聯盟最佳的美麗泡泡，在季後挑戰賽被殘忍戳破，今天在第3場打完5局已經出現3次失誤，3場比...

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，統一獅隊昨天雖遭到逆轉吞敗，仍握有2勝1敗優勢，有機會在今天終結戰線。獅隊今...

中職／林立身體狀況欠佳板凳出發 先發打線尋獲林政華

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，樂天桃猿隊昨天雖在桃園主場上演逆轉勝，系列賽仍處於1勝2敗的絕境，今天客場作...

中職／陳傑憲揮空手腕不適 狀況若允許仍須率獅繼續拚

中職季後挑戰賽統一7-ELEVEn獅隊今天吞敗，讓樂天桃猿隊扳平戰局；獅隊長陳傑憲7局揮空手腕不適，總教練林岳平表示，若...

