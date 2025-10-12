中職／陳傑憲揮空手腕不適 狀況若允許仍須率獅繼續拚

中職季後挑戰賽統一7-ELEVEn獅隊今天吞敗，讓樂天桃猿隊扳平戰局；獅隊長陳傑憲7局揮空手腕不適，總教練林岳平表示，若狀況允許，還是得讓陳傑憲繼續帶領團隊打下去。

獅隊是今年上半季冠軍，在4戰3勝制季後挑戰賽保送1勝，10日首戰搶勝聽牌，但接著連吞2敗，今天賽後兩隊戰績都是2勝2敗，明天第4戰決勝。

獅隊長陳傑憲今天3局敲出安打，7局打席揮空時手腕不適，該打席吞下三振，接著8局上攻守交換時就退場休息，總計4打數敲出1支安打。

獅隊總教練林岳平賽後記者會，被問起陳傑憲狀況表示，陳傑憲挑戰賽連3場出賽，比賽中揮空、手腕承受壓力比較大、感到不適，目前還沒有向本人詢問狀況，但如果陳傑憲身體狀況允許，「他還是必須得帶領我們球隊繼續打下去」。

獅隊今天守備狀況多，單場3次失誤，3局上單局2次失誤讓桃猿隊開賽就攻下3分；林岳平也提到，3局處理短打球選擇傳二壘比較冒險，在出局數沒有先搶下的狀況下，一壘手林子豪守備又滑倒，造成單局第2個失誤，面對這種局面，只能想辦法將失分壓到最低，掉3分算勉強可以接受。

獅隊先發投手蒙德茲（Yohander Méndez）4局沒有投完退場，總計投3.2局失掉8分（4分責失分）吞敗，接替中繼投手郭俊麟投3局、劉予承投1.1局都沒有再失分。

林岳平表示，感謝牛棚投手群付出，也因比數差距可以比較有彈性、大膽投球，但投手群還是保送居多，只是沒有被銜接敲出安打，是做得比較好的一面，讓投手群有喘息空間。

獅隊從聽牌優勢到被扳平戰局，明天決勝第4戰，林岳平表示，輸球沉重壓力大家都會接受到，球迷的期待也會接收到，明天最後一場比賽，全力以赴，「希望勝利的一方是統一獅」。