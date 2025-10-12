中職／林子偉雙安當英雄歸功上帝和胖哥 教頭讚雙林催化年輕人成長

樂天桃猿隊在季後挑戰賽連搶兩勝扳平，林子偉在這兩場比賽都有關鍵表現，今天以2安打、3打點奪下單場MVP，賽後特地感謝來自「胖哥」林泓育的叮嚀，「胖哥說越輕鬆越好，上場不要有壓力，想清楚自己的策略攻擊就好。」總教練古久保健二也說，林立、林泓育兩人帶領的賽後開會，都是幫助年輕選手成長的養分。

猿隊今天以9：3贏球，林子偉有關鍵表現，第3局在滿壘敲出安打帶有兩分打點，帶動單局3分入袋，4局的安打繼續補刀，護航猿隊攻下5分大局。

林子偉透露面對蒙德茲的攻擊策略，「我都抓直球，再抓變化球，看他好球還是壞球，他的球不好打，兩好球之前要把球打出去，這是很好的結果。」他也說滿壘要感謝前面隊友上壘，才讓攻擊機會來到自己手中。

在退無可退的一戰當英雄，林子偉首先感謝自己的信仰，「靠著上帝給我的力量，讓我上場更安定更有安全感。」第二個感謝給了胖哥，「雖然有壓力，但胖哥說越輕鬆越好，上場不要有壓力，想清楚自己的策略攻擊就好。」

林泓育、林立兩位「姓林的」扮演猿隊精神領袖，林子偉透露，昨天林泓育集合時有和大家喊話，不用再有其他想法，就是盡力表現自己就好，不然結束就是結束了。

古久保也分享，「從我來到樂天後，看到賽後開會都是選手自發，從小胖、林立身上的觀點去看比賽，有幫年輕選手注意到的東西，可以幫助他們快速成長。」