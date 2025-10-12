快訊

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

中職／林子偉雙安當英雄歸功上帝和胖哥 教頭讚雙林催化年輕人成長

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
樂天桃猿隊林子偉。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊林子偉。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊在季後挑戰賽連搶兩勝扳平，林子偉在這兩場比賽都有關鍵表現，今天以2安打、3打點奪下單場MVP，賽後特地感謝來自「胖哥」林泓育的叮嚀，「胖哥說越輕鬆越好，上場不要有壓力，想清楚自己的策略攻擊就好。」總教練古久保健二也說，林立、林泓育兩人帶領的賽後開會，都是幫助年輕選手成長的養分。

猿隊今天以9：3贏球，林子偉有關鍵表現，第3局在滿壘敲出安打帶有兩分打點，帶動單局3分入袋，4局的安打繼續補刀，護航猿隊攻下5分大局。

林子偉透露面對蒙德茲的攻擊策略，「我都抓直球，再抓變化球，看他好球還是壞球，他的球不好打，兩好球之前要把球打出去，這是很好的結果。」他也說滿壘要感謝前面隊友上壘，才讓攻擊機會來到自己手中。

在退無可退的一戰當英雄，林子偉首先感謝自己的信仰，「靠著上帝給我的力量，讓我上場更安定更有安全感。」第二個感謝給了胖哥，「雖然有壓力，但胖哥說越輕鬆越好，上場不要有壓力，想清楚自己的策略攻擊就好。」

林泓育、林立兩位「姓林的」扮演猿隊精神領袖，林子偉透露，昨天林泓育集合時有和大家喊話，不用再有其他想法，就是盡力表現自己就好，不然結束就是結束了。

古久保也分享，「從我來到樂天後，看到賽後開會都是選手自發，從小胖、林立身上的觀點去看比賽，有幫年輕選手注意到的東西，可以幫助他們快速成長。」

林子偉 林泓育 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／獅誤E籮筐！桃猿絕境中2連勝 差一步締空前輸2贏3大逆轉

中職／統一獅季後賽被打回統E獅 直追2007誠泰3場9E

中職／林立身體狀況欠佳板凳出發 先發打線尋獲林政華

中職／獅吞苦澀一敗先好好休息 林岳平讚宋嘉翔「最難纏」

相關新聞

中職／獅誤E籮筐！桃猿絕境中2連勝 差一步締空前輸2贏3大逆轉

樂天桃猿隊距離史無前例的季後挑戰賽輸2贏3大逆轉，只差最後一步！今天以9：3擊潰統一獅隊，將系列賽扳成2勝2敗，兩隊明天...

中職／獅猿決戰G4胡智爲vs.波賽樂 古久保：我們是挑戰者

最後一張台灣大賽門票，統一獅、樂天桃猿隊確定要決戰G4才能誕生贏家，雙方分別推出胡智爲、波賽樂，把關一戰定生死的戰役。

中職／統一獅季後賽被打回統E獅 直追2007誠泰3場9E

統一獅隊本季例行賽68次失誤並列聯盟最佳的美麗泡泡，在季後挑戰賽被殘忍戳破，今天在第3場打完5局已經出現3次失誤，3場比...

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，統一獅隊昨天雖遭到逆轉吞敗，仍握有2勝1敗優勢，有機會在今天終結戰線。獅隊今...

中職／林立身體狀況欠佳板凳出發 先發打線尋獲林政華

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，樂天桃猿隊昨天雖在桃園主場上演逆轉勝，系列賽仍處於1勝2敗的絕境，今天客場作...

中職／獅隊3E搞砸優勢 林岳平看陳重羽傳二壘認較冒險

統一獅隊在季後挑戰賽受到失誤牽絆，今天3次失誤要命，以3：9不敵樂天桃猿隊，已在系列賽遭到扳平。獅隊教頭林岳平不諱言失誤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。