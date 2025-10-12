中職／父親看到猿迷淚水成動力 黃子鵬相隔112天奪勝守住沒退路一戰

黃子鵬季末因狀況不佳轉進牛棚，卻將這久違的一勝，貢獻在樂天桃猿隊退無可退的一戰，今天先發5局失3分奪勝，是他相隔112天的勝投，賽後透露與父親的對話，老爸透過電視轉播看到猿隊球迷昨天感動的淚水，讓黃子鵬更有動力要拚下這一場。

黃子鵬前一勝已是6月22日，在連8場先發不勝後，季末調整定位轉入牛棚，例行賽最後5場登板都是中繼登板；相隔一個月再當球隊第一個站上投手丘的人，黃子鵬把關背水一戰，先發5局失3分，有隊友強大的火力支援，讓他成為勝利投手，他也用投球拯救球隊2025年賽季不在此刻畫下句點。

黃子鵬透露，昨天在主場逆轉勝，對球隊氣勢是很大的提升，「我爸看電視，他說有球迷看到都哭了，當下心裡有種動力、有種感動，在家裡沒有退路搶到這一勝，尤其前面又是大比分落後，後面打者、投手都沒有放棄，把戰局轉過來，洋將也是一樣。」

他在前兩場任務機動、待命中繼，昨天確定要扛這場先發，黃子鵬的心情是開心的，「知道要我先發時很開心，謝謝教練在這時願意相信我，自己就是沒有保留為球隊盡全力，投到沒有力，讓後面投手大隊接力完成比賽。」

黃子鵬說，自己前兩場沒有上場，感謝隊友把氛圍建構起來，讓自己也想跟上，「這就是棒球好玩的地方，會贏會輸是一回事，棒球就是這樣的團隊氛圍建立起來的。」至於從中繼再轉先發的調整，他認為自己兩個角色都有經歷過，因此不是問題，比起身體狀況，「因為是背水一戰，心態準備會更重要。」