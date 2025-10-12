快訊

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

中職／父親看到猿迷淚水成動力 黃子鵬相隔112天奪勝守住沒退路一戰

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
樂天桃猿隊黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供

黃子鵬季末因狀況不佳轉進牛棚，卻將這久違的一勝，貢獻在樂天桃猿隊退無可退的一戰，今天先發5局失3分奪勝，是他相隔112天的勝投，賽後透露與父親的對話，老爸透過電視轉播看到猿隊球迷昨天感動的淚水，讓黃子鵬更有動力要拚下這一場。

黃子鵬前一勝已是6月22日，在連8場先發不勝後，季末調整定位轉入牛棚，例行賽最後5場登板都是中繼登板；相隔一個月再當球隊第一個站上投手丘的人，黃子鵬把關背水一戰，先發5局失3分，有隊友強大的火力支援，讓他成為勝利投手，他也用投球拯救球隊2025年賽季不在此刻畫下句點。

黃子鵬透露，昨天在主場逆轉勝，對球隊氣勢是很大的提升，「我爸看電視，他說有球迷看到都哭了，當下心裡有種動力、有種感動，在家裡沒有退路搶到這一勝，尤其前面又是大比分落後，後面打者、投手都沒有放棄，把戰局轉過來，洋將也是一樣。」

他在前兩場任務機動、待命中繼，昨天確定要扛這場先發，黃子鵬的心情是開心的，「知道要我先發時很開心，謝謝教練在這時願意相信我，自己就是沒有保留為球隊盡全力，投到沒有力，讓後面投手大隊接力完成比賽。」

黃子鵬說，自己前兩場沒有上場，感謝隊友把氛圍建構起來，讓自己也想跟上，「這就是棒球好玩的地方，會贏會輸是一回事，棒球就是這樣的團隊氛圍建立起來的。」至於從中繼再轉先發的調整，他認為自己兩個角色都有經歷過，因此不是問題，比起身體狀況，「因為是背水一戰，心態準備會更重要。」

黃子鵬 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／獅誤E籮筐！桃猿絕境中2連勝 差一步締空前輸2贏3大逆轉

中職／林立身體狀況欠佳板凳出發 先發打線尋獲林政華

中職／G3先發！猿牛棚吃緊期待黃子鵬 獅照計畫打出蒙德茲

中職／挑戰賽獅隊力拚三戰結束 如打到最終戰則桃猿贏面大

相關新聞

中職／獅誤E籮筐！桃猿絕境中2連勝 差一步締空前輸2贏3大逆轉

樂天桃猿隊距離史無前例的季後挑戰賽輸2贏3大逆轉，只差最後一步！今天以9：3擊潰統一獅隊，將系列賽扳成2勝2敗，兩隊明天...

中職／獅猿決戰G4胡智爲vs.波賽樂 古久保：我們是挑戰者

最後一張台灣大賽門票，統一獅、樂天桃猿隊確定要決戰G4才能誕生贏家，雙方分別推出胡智爲、波賽樂，把關一戰定生死的戰役。

中職／統一獅季後賽被打回統E獅 直追2007誠泰3場9E

統一獅隊本季例行賽68次失誤並列聯盟最佳的美麗泡泡，在季後挑戰賽被殘忍戳破，今天在第3場打完5局已經出現3次失誤，3場比...

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，統一獅隊昨天雖遭到逆轉吞敗，仍握有2勝1敗優勢，有機會在今天終結戰線。獅隊今...

中職／林立身體狀況欠佳板凳出發 先發打線尋獲林政華

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，樂天桃猿隊昨天雖在桃園主場上演逆轉勝，系列賽仍處於1勝2敗的絕境，今天客場作...

中職／獅隊3E搞砸優勢 林岳平看陳重羽傳二壘認較冒險

統一獅隊在季後挑戰賽受到失誤牽絆，今天3次失誤要命，以3：9不敵樂天桃猿隊，已在系列賽遭到扳平。獅隊教頭林岳平不諱言失誤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。