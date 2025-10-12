中職／獅猿決戰G4胡智爲vs.波賽樂 古久保：我們是挑戰者

最後一張台灣大賽門票，統一獅、樂天桃猿隊確定要決戰G4才能誕生贏家，雙方分別推出胡智爲、波賽樂，把關一戰定生死的戰役。

猿隊今天以9：3擊敗獅隊，系列賽從0勝2敗出發，連拿2勝，已經締造5戰3勝制季後挑戰賽首度戰線延長到最終戰。

猿隊明天將先發任務交給洋投波賽樂，他昨天在第2戰中繼1.2局無失分，接下來要首度以先發投手之姿面對季後賽，猿隊教頭古久保健二賽後表示，波賽樂目前在這波系列賽的出賽安排，都是在計劃內。

迎戰殊死戰，兩隊教頭信心喊話，古久保表示，「第一場開始前就有和選手說、我們是挑戰者，不要畏懼把自己最好的東西展現出來。」獅隊教頭林岳平不諱言輸球確實是很沉重的壓力，但接收到球迷的期待，「明天最後一場我們會全力以赴面對，我們會全力面對比賽，請大家繼續支持統一獅。」