中職／獅誤E籮筐！桃猿絕境中2連勝 差一步締空前輸2贏3大逆轉

樂天桃猿隊距離史無前例的季後挑戰賽輸2贏3大逆轉，只差最後一步！今天以9：3擊潰統一獅隊，將系列賽扳成2勝2敗，兩隊明天決戰G4，贏家晉級台灣大賽、敗方賽季即刻落幕。

獅隊推出洋投蒙德茲先發，投3.2局被敲6安打、失8分（責失4分），隊友守備問題連環爆，讓他的投球危機四伏。

先是第3局2次失誤、1次瑕疵點燃猿隊攻勢，李勛傑保送上壘後，余德龍執行短打，捕手陳重羽選擇傳二壘卻發生暴傳，陳晨威在一、三壘有人時打出一壘方向滾地球，輪到一壘手林子豪接球打滑，讓猿隊靠失誤先跑回1分，成晉短打點到三壘方向，潘傑楷未在第一動就向前接球，被跑出一支內野安打，給了林子偉滿壘打席，一棒敲出安打帶有兩分打點，猿隊單局攻下3分。

獅隊3局下剛追回1分，猿隊4局上再有安打串連，宋嘉翔、李勛傑、林政華3支安打先攻下1分，成晉高飛犧牲打及林子偉、林泓育安打繼續補刀，中外野手林佳緯也在此時發生失誤，猿隊灌進5分大局。

猿隊由黃子鵬先發5局被敲6安打、失3分，暌違112天再拿下勝投，就是拯救球隊2025年賽季不在此刻畫下句點的巨大一勝。