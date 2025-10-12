聽新聞
0:00 / 0:00
中職／獅誤E籮筐！桃猿絕境中2連勝 差一步締空前輸2贏3大逆轉
樂天桃猿隊距離史無前例的季後挑戰賽輸2贏3大逆轉，只差最後一步！今天以9：3擊潰統一獅隊，將系列賽扳成2勝2敗，兩隊明天決戰G4，贏家晉級台灣大賽、敗方賽季即刻落幕。
獅隊推出洋投蒙德茲先發，投3.2局被敲6安打、失8分（責失4分），隊友守備問題連環爆，讓他的投球危機四伏。
先是第3局2次失誤、1次瑕疵點燃猿隊攻勢，李勛傑保送上壘後，余德龍執行短打，捕手陳重羽選擇傳二壘卻發生暴傳，陳晨威在一、三壘有人時打出一壘方向滾地球，輪到一壘手林子豪接球打滑，讓猿隊靠失誤先跑回1分，成晉短打點到三壘方向，潘傑楷未在第一動就向前接球，被跑出一支內野安打，給了林子偉滿壘打席，一棒敲出安打帶有兩分打點，猿隊單局攻下3分。
獅隊3局下剛追回1分，猿隊4局上再有安打串連，宋嘉翔、李勛傑、林政華3支安打先攻下1分，成晉高飛犧牲打及林子偉、林泓育安打繼續補刀，中外野手林佳緯也在此時發生失誤，猿隊灌進5分大局。
猿隊由黃子鵬先發5局被敲6安打、失3分，暌違112天再拿下勝投，就是拯救球隊2025年賽季不在此刻畫下句點的巨大一勝。
季後賽採用5戰3勝制以來，9支先握有1勝0敗的球隊（含保底1勝），共8隊晉級，唯一例外就是2023年保底1勝的獅隊，遭猿隊連拿3場淘汰，今年猿軍要挑戰史上第二例。此外，過去取得2勝0敗的5隊，無一翻盤，若猿隊明天贏球，將是史無前例的輸2贏3大逆轉。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言