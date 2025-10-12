日職／火腿8下關鍵逆轉勝 新庄監督樂開懷：挑戰軟銀球員鬥志強

日本職棒季後賽太平洋聯盟高潮系列賽首輪持續進行，日本火腿隊上演戲劇性逆轉秀，以2勝0敗淘汰歐力士猛牛，將與軟銀鷹爭奪聯盟冠軍。

比賽關鍵出現在8局下半，日本火腿以1比2落後，面對歐力士第3任投手岩崎優，在兩出局後由萬波中正與矢澤宏太連續敲安攻占一、二壘。接著洋砲雷耶斯（Alfonso Reyes）一棒把球炸向右翼全壘打牆，形成關鍵的二壘安打，送回兩名跑者完成逆轉。

當矢澤滑回本壘、成功避開觸殺時，主場4萬名球迷沸騰不已，主帥新庄剛志更是在休息區前高舉雙拳慶祝。

賽後，新庄笑著走進採訪區，激動到聲音略顯沙啞地說：「我真的有點頭暈，但能在這樣的比賽中，讓今天來到球場的球迷、以及全國的火腿迷看到這樣的戲碼，我感到最開心。」

新庄也提到，這場逆轉讓他想起去年的經驗。「去年是萬波在只差一球的情況下打出致勝安打，而今天則是雷耶斯的關鍵擊球。」

「如果當時一壘跑者不是矢澤，真是想都不敢想的局面。那個外野反彈球處理和中繼傳球都非常完美，若不是矢澤或五十幡這樣速度型的選手，這一球恐怕只能追平比分，而不會完成逆轉。」

憑藉這場勝利，日本火腿在兩連勝後結束首輪系列賽，接下來將挑戰例行賽冠軍軟銀鷹，角逐日本一的最終門票。

新庄展望下一輪時語帶信心地說：「雖然從營運角度來看，也許打到明天再贏會更好，但我能感受到這支球隊在今年整季的成長。接下來面對軟銀，我們要帶著去年的遺憾全力以赴。球員們的鬥志很強，我完全信任他們。」