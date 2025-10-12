快訊

新壽發聲明籲啟動協調機制 李四川：快提合意解約補償金

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

北捷解鎖Apple Pay時間確認！明年7月開放 但跟西瓜卡還是不一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／蝦名達夫11局下再見安打 橫濱苦戰4小時31分淘汰巨人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日職季後賽橫濱海灣之星(圖)淘汰巨人。橫濱隊官方IG
日職季後賽橫濱海灣之星(圖)淘汰巨人。橫濱隊官方IG

橫濱隊開路先鋒蝦名達夫今天3安猛打，11局下揮出再見安打，結束這場4小時31分的馬拉松大戰，橫濱終場以7：6擊敗巨人隊，在3戰2勝制系列賽2連勝過關，連續兩年闖進決勝輪。

橫濱去年在季後賽連續淘汰阪神、巨人隊，順利晉級總冠軍賽，最後在爭霸戰以4勝2敗扳倒軟銀隊，隊史第3座封王；橫濱今年再次闖過季後賽首輪，15日起作客大阪甲子園球場，挑戰中央聯盟冠軍阪神隊，再次爭取前進「日本一」的門票。

橫濱推出洋投傑克森（Andre Jackson）登板先發，1局上就被巨人打了11人次，從佐佐木俊輔首打席全壘打開始，這半局被揮出6支安打，中山禮都也貢獻3分砲，佐佐木更是單局2安，加上1次保送和1次內野失誤，巨人一口氣攻下5分。

巨人先發投手戸郷翔征開賽也被打爆，1局下被佐野惠太轟出兩分砲，加上石上泰輝3分砲，橫濱一下子追成5：5平手。

傑克森只投1局退場，戸郷投完3局也被換掉，兩隊牛棚撐住場面，從第2局開始都未失分，直到正規9局結束仍是5：5，進入延長賽。

巨人11局上靠小林誠司二壘打帶動攻勢，1出局滿壘時，佐佐木關鍵安打攻下超前分；但橫濱11局下2出局後絕地大反攻，石上泰輝、林琢真連續安打追平比數，接著度會隆輝、蝦名達夫追加安打，連4棒串聯攻勢逆轉戰局，巨人第8任投手田中瑛斗吞敗。

巨人 橫濱

延伸閱讀

日本退將佐佐木孝博：中國發動「超限戰」 對台促成統一

找回球速扛守護神躍身救世主 道奇怎麼修好佐佐木朗希的？

MLB／佐佐木朗希華麗轉型！連兩戰完美封鎖 化身道奇「大魔神」

MLB／無懼費城球迷鼓譟因聽不懂英文 朗希關門成功自省沒去補位

相關新聞

中職／獅誤E籮筐！桃猿絕境中2連勝 差一步締空前輸2贏3大逆轉

樂天桃猿隊距離史無前例的季後挑戰賽輸2贏3大逆轉，只差最後一步！今天以9：3擊潰統一獅隊，將系列賽扳成2勝2敗，兩隊明天...

中職／統一獅季後賽被打回統E獅 直追2007誠泰3場9E

統一獅隊本季例行賽68次失誤並列聯盟最佳的美麗泡泡，在季後挑戰賽被殘忍戳破，今天在第3場打完5局已經出現3次失誤，3場比...

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，統一獅隊昨天雖遭到逆轉吞敗，仍握有2勝1敗優勢，有機會在今天終結戰線。獅隊今...

中職／林立身體狀況欠佳板凳出發 先發打線尋獲林政華

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，樂天桃猿隊昨天雖在桃園主場上演逆轉勝，系列賽仍處於1勝2敗的絕境，今天客場作...

中職／英雄命！追平轟、再見安都是宋嘉翔 桃猿奇蹟逆轉統一獅逼出G3

樂天桃猿隊面臨背水一戰，今天從王牌投手威能帝被打爆的谷底爬回來，從2：6追到6：6，剛在第8局揮出追平陽春砲的宋嘉翔，9...

日職／火腿8下關鍵逆轉勝 新庄監督樂開懷：挑戰軟銀球員鬥志強

日本職棒季後賽太平洋聯盟高潮系列賽首輪持續進行，日本火腿隊上演戲劇性逆轉秀，以2勝0敗淘汰歐力士猛牛，將與軟銀鷹爭奪聯盟冠軍。 比賽關鍵出現在8局下半，日本火腿以1比2落後，面對歐力士第3任投手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。