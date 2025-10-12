日職／蝦名達夫11局下再見安打 橫濱苦戰4小時31分淘汰巨人

橫濱隊開路先鋒蝦名達夫今天3安猛打，11局下揮出再見安打，結束這場4小時31分的馬拉松大戰，橫濱終場以7：6擊敗巨人隊，在3戰2勝制系列賽2連勝過關，連續兩年闖進決勝輪。

橫濱去年在季後賽連續淘汰阪神、巨人隊，順利晉級總冠軍賽，最後在爭霸戰以4勝2敗扳倒軟銀隊，隊史第3座封王；橫濱今年再次闖過季後賽首輪，15日起作客大阪甲子園球場，挑戰中央聯盟冠軍阪神隊，再次爭取前進「日本一」的門票。

橫濱推出洋投傑克森（Andre Jackson）登板先發，1局上就被巨人打了11人次，從佐佐木俊輔首打席全壘打開始，這半局被揮出6支安打，中山禮都也貢獻3分砲，佐佐木更是單局2安，加上1次保送和1次內野失誤，巨人一口氣攻下5分。

巨人先發投手戸郷翔征開賽也被打爆，1局下被佐野惠太轟出兩分砲，加上石上泰輝3分砲，橫濱一下子追成5：5平手。

傑克森只投1局退場，戸郷投完3局也被換掉，兩隊牛棚撐住場面，從第2局開始都未失分，直到正規9局結束仍是5：5，進入延長賽。

巨人11局上靠小林誠司二壘打帶動攻勢，1出局滿壘時，佐佐木關鍵安打攻下超前分；但橫濱11局下2出局後絕地大反攻，石上泰輝、林琢真連續安打追平比數，接著度會隆輝、蝦名達夫追加安打，連4棒串聯攻勢逆轉戰局，巨人第8任投手田中瑛斗吞敗。