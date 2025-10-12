聽新聞
中職／統一獅季後賽被打回統E獅 直追2007誠泰3場9E
統一獅隊本季例行賽68次失誤並列聯盟最佳的美麗泡泡，在季後挑戰賽被殘忍戳破，今天在第3場打完5局已經出現3次失誤，3場比賽已經累積7次失誤，聯盟史上在季後挑戰賽單一系列賽單隊最多失誤紀錄，為2007年誠泰隊的9次（3場）。
獅隊第3局在守備上的2次失誤、1次瑕疵點燃猿隊攻勢，李勛傑保送上壘後，余德龍執行短打，陳重羽選擇傳二壘卻發生暴傳，陳晨威在一、三壘有人時打出一壘方向滾地球，輪到一壘手林子豪接球打滑，讓猿隊靠失誤先跑回1分，成晉短打點到三壘方向，潘傑楷未在第一動就向前接球，被跑出一支內野安打，給了林子偉滿壘打席，一棒敲出安打帶有兩分打點，猿隊單局攻下3分。
獅隊3局下剛追回1分，猿隊4局上再有安打串連，宋嘉翔、李勛傑、林政華3支安打先攻下1分，成晉高飛犧牲打及林子偉、林泓育安打繼續補刀，中外野手林佳緯也發生失誤，讓林泓育站上三壘，猿隊灌進5分。
季後挑戰賽單一系列賽單隊最多失誤紀錄，為2007年誠泰隊的9次，3場比賽依序為4、1、4次失誤。
