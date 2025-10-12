日職／火腿季後賽首輪淘汰歐力士 連兩年挑戰軟銀拚總冠軍賽門票
日本職棒季後賽首輪賽事，日本火腿隊今天8局下靠洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）關鍵安打攻下兩分打點，後來居上以5：4擊敗歐力士隊，在3戰2勝制系列賽2連勝過關，連續兩年闖進決勝輪。
太平洋聯盟冠軍軟銀隊以逸待勞，15日起將在福岡巨蛋迎戰火腿，兩隊再次爭奪總冠軍賽門票，軟銀去年4連勝（保送1勝）淘汰火腿。
歐力士2局上杉本裕太郎轟出陽春砲，攻下全場第1分，火腿2局下立刻靠山縣秀、水谷瞬安打追平比數。
火腿先發投手北山亘基3局上又挨轟，被紅林弘太郎揮出3分砲，變成1：4落後；火腿打線緊咬不放，3局下雷耶斯安打、郡司裕也觸身球，接著清宮幸太郎關鍵三壘打送回兩人，追成1分差。
兩隊打完前7局比數不變，火腿8局下2出局後，萬波中正、矢澤宏太、雷耶斯連續安打攻下兩分逆轉戰局，雷耶斯3打數2安打、被保送兩次，攻下勝利打點成為贏球大功臣。
