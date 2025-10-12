中職／豪門奪冠不有趣 波賽樂季後賽初體驗越聊越嗨：我不喜歡兄弟

樂天桃猿隊洋投波賽樂的中職季後賽處女秀，在昨天中繼登板1.2局無失分，他是在昨天賽前得到牛棚待命的通知，生涯以後援角色居多的他，自認不是問題，更大讚昨天的桃園棒球場猿隊球迷能量讓他渾身起雞皮疙瘩。

猿隊昨天面臨沒有退路的一戰，不出賽名單並未放進波賽樂，威能帝4.2局被打爆退場後，波賽樂在第6局接手比賽，完成1.2局、21球投球任務，未被敲安，僅因1次四壞保送造成上壘。

波賽樂表示，待命牛棚的任務，並非在季後賽開打前知道，但昨天賽前就有接獲通知，看比賽進展狀況，可能派他上場。「我在大聯盟的出賽都是後援，很習慣從牛棚出發，而且現場球迷那麼多，腎上腺素會讓自己快速準備好，只要叫到我，我都準備好了。」

談到若有第4戰是否願意扛起先發？波賽樂回應：「雖然不知道球隊計畫是什麼，但我相信隊上的每個人都準備好了，即便是昨天投了90球的威能帝，也會願意在明天登板。」

波賽樂指出，在小聯盟時，每個聯盟只有2隊能打季後賽，2022年在金鶯隊時，球隊差一點拿到外卡資格，在韓職KT巫師隊則是很快就離開，這是自己第一次季後賽經驗。他越說越嗨，「我超興奮，你們大家有去昨天的桃園嗎？我們的球迷真的很讚，有起雞皮疙瘩的感覺。」

桃園棒球場昨天湧入1萬8000名球迷滿場，而猿隊9月27、28日與中信兄弟隊天王山之戰時也吸引1萬8000人進場，其中一場就是波賽樂先發的比賽，聊起兩次桃園滿場登板經歷，波賽樂先是提到，昨天的比賽因為可能是本季最後一戰，球迷能量更高，他進一步給出像是吃了誠實豆沙包的答案，「最重要的是，我不喜歡兄弟，他們有太多球迷了，那場有一半是兄弟球迷，但昨天是樂天粉絲比較大聲。」

波賽樂笑說，自己一向都不喜歡大熱門的球隊，「像是洋基、道奇、LG雙子，還有兄弟！」他說自己喜歡underdog（處於劣勢、不被看好的球隊），被問到今年大聯盟季後賽希望哪隊奪冠？他說：「哪隊都可以，就是不要道奇，如果花最多錢的球隊拿到冠軍，感覺不太好玩。」