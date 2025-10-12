中職／林立身體狀況欠佳板凳出發 先發打線尋獲林政華

快訊

不怕被嫌老 郝龍斌：「她」希望我選黨主席 但表明不會公開支持

幕後／時機到了！李四川啟動新壽合意解約協商4關鍵曝光

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者陳正興／攝影

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，樂天桃猿隊昨天雖在桃園主場上演逆轉勝，系列賽仍處於1勝2敗的絕境，今天客場作戰仍是背水一戰，先發打線出爐，林立因身體狀況退出先發，林政華、李勛傑首度先發。

總教練古久保健二表示，林立的身體狀況是從之前累積到現在的，目前狀況沒有那麼理想，沒辦法以先發身分下去比賽，但代打沒有問題。

捕手沿用昨天打擊大爆發的宋嘉翔，古久保表示，黃子鵬近期也是有與宋嘉翔合作，「希望可以趁著這波氣勢，有像昨天的表現。」

林政華例行賽敲出9轟，與林泓育並列猿隊本季最多轟打者，但在系列賽前兩戰僅以代跑亮相1次，球迷持續協尋，今天首度出現在先發打線；李勛傑對戰蒙德茲10打數有4安打，包括1發全壘打，同樣在此戰首度先發，古久保坦言是著眼於對戰。

樂天桃猿隊G3先發打線

一棒 陳晨威 左外野手

二棒 成晉 中外野手

三棒 林子偉 二壘手

四棒 林泓育 指定打擊

五棒 梁家榮 三壘手

六棒 宋嘉翔 捕手

七棒 李勛傑 一壘手

八棒 余德龍 游擊手

九棒 林政華 中外野手

先發投手：黃子鵬

樂天桃猿 宋嘉翔 黃子鵬

相關新聞

