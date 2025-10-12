中職／林立身體狀況欠佳板凳出發 先發打線尋獲林政華

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，樂天桃猿隊昨天雖在桃園主場上演逆轉勝，系列賽仍處於1勝2敗的絕境，今天客場作戰仍是背水一戰，先發打線出爐，林立因身體狀況退出先發，林政華、李勛傑首度先發。

總教練古久保健二表示，林立的身體狀況是從之前累積到現在的，目前狀況沒有那麼理想，沒辦法以先發身分下去比賽，但代打沒有問題。

捕手沿用昨天打擊大爆發的宋嘉翔，古久保表示，黃子鵬近期也是有與宋嘉翔合作，「希望可以趁著這波氣勢，有像昨天的表現。」

林政華例行賽敲出9轟，與林泓育並列猿隊本季最多轟打者，但在系列賽前兩戰僅以代跑亮相1次，球迷持續協尋，今天首度出現在先發打線；李勛傑對戰蒙德茲10打數有4安打，包括1發全壘打，同樣在此戰首度先發，古久保坦言是著眼於對戰。