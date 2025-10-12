快訊

才剛當3寶爸！楊祐寧送走癌父病榻吻別金鐘行程不變

不花錢上健身房！59歲女每周維持這些運動：現在是體能巔峰

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林安可打得火燙頻發「趕車卡」 得知此事笑答：我今天開車欸！

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
統一獅隊林安可。記者陳正興／攝影
統一獅隊林安可。記者陳正興／攝影

統一獅隊昨天以6：7不敵樂天桃猿隊，打線以「趕車人」林安可表現最亮眼，面對猿隊強投威能帝敲出單場雙響砲，遲來一天的訪問中提到，威能帝的球不好打，賽前策略有執行到位，才有好結果。

威能帝昨天先發4.2局失6分，讓比賽先從錯愕中開局，全因他本季大殺四方，以15勝、168K奪雙冠王，對戰數據也顯示對獅隊相當有一套，生涯在例行賽交手10場，拿下6勝0敗、防禦率1.93，沒被打過全壘打，僅有的被獅隊開轟紀錄來自2023年季後挑戰賽蘇智傑。林安可成為第一位從威能帝手中敲出2轟的獅隊選手，且還是同一場比賽。

談到昨天獅隊攻克威能帝，林安可對此表示，賽前策略，大家都有執行到位，「雖然沒有那麼好打，可以選掉一顆是一顆，可以攻擊的球就積極攻擊，剛好出手都有掌握到。」昨天開轟似乎情緒較放，他解釋因為是季後賽、對球隊滿重要，「當下情緒啦！」

林安可昨天賽後並未受訪是因發出「趕車卡」，本季在要趕高鐵時有精彩的打擊演出有前例，時間回溯到8月31日、獅隊在新莊主場3連戰的最終戰，結束後就要返回台南，該役碰上因雨延後開打，林安可面對富邦悍將隊之戰第7局敲出超前二壘打，獲選單場MVP，卻因要趕晚上9點50分的高鐵，賽後發出「趕車卡」婉拒受訪，搭上陳聖平的便車火速趕往板橋車站。

被問到是否碰到要趕高鐵會打得特別好，林安可驚慌了，「是這樣嗎？我今天開車欸！」

林安可 威能帝 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

中職／威能帝罕見被打爆 宋嘉翔自省：需要幫助他丟到更刁鑽位置

中職／獅吞苦澀一敗先好好休息 林岳平讚宋嘉翔「最難纏」

中職／始料未及！例行賽最強威能帝 扛背水一戰4.2局核爆6分

相關新聞

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，統一獅隊昨天雖遭到逆轉吞敗，仍握有2勝1敗優勢，有機會在今天終結戰線。獅隊今...

中職／英雄命！追平轟、再見安都是宋嘉翔 桃猿奇蹟逆轉統一獅逼出G3

樂天桃猿隊面臨背水一戰，今天從王牌投手威能帝被打爆的谷底爬回來，從2：6追到6：6，剛在第8局揮出追平陽春砲的宋嘉翔，9...

中職／威能帝罕見被打爆 宋嘉翔自省：需要幫助他丟到更刁鑽位置

樂天桃猿隊今天以7：6擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽成功續命，但劇情走向和原本預期很不一樣，推出強投威能帝，卻迎來一場意料之...

中職／獅吞苦澀一敗先好好休息 林岳平讚宋嘉翔「最難纏」

統一獅隊今天靠著林安可的雙響砲，一度握有6：2領先，卻從第6局開始逐步失守，最終反以6：7遭到樂天桃猿隊逆轉，讓季後挑戰...

中職／林安可打得火燙頻發「趕車卡」 得知此事笑答：我今天開車欸！

統一獅隊昨天以6：7不敵樂天桃猿隊，打線以「趕車人」林安可表現最亮眼，面對猿隊強投威能帝敲出單場雙響砲，遲來一天的訪問中...

中職／陳傑憲送還對手再見安紀念球出發點很單純 揭秘快遞員是張閔勛

統一獅隊昨天栽在宋嘉翔一個人手中，9局下再見安打出現後，猿隊陣營衝上場慶祝，一個默默出現在鏡頭中的身影是陳傑憲，追到牆邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。