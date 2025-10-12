中職／林安可打得火燙頻發「趕車卡」 得知此事笑答：我今天開車欸！

統一獅隊昨天以6：7不敵樂天桃猿隊，打線以「趕車人」林安可表現最亮眼，面對猿隊強投威能帝敲出單場雙響砲，遲來一天的訪問中提到，威能帝的球不好打，賽前策略有執行到位，才有好結果。

威能帝昨天先發4.2局失6分，讓比賽先從錯愕中開局，全因他本季大殺四方，以15勝、168K奪雙冠王，對戰數據也顯示對獅隊相當有一套，生涯在例行賽交手10場，拿下6勝0敗、防禦率1.93，沒被打過全壘打，僅有的被獅隊開轟紀錄來自2023年季後挑戰賽蘇智傑。林安可成為第一位從威能帝手中敲出2轟的獅隊選手，且還是同一場比賽。

談到昨天獅隊攻克威能帝，林安可對此表示，賽前策略，大家都有執行到位，「雖然沒有那麼好打，可以選掉一顆是一顆，可以攻擊的球就積極攻擊，剛好出手都有掌握到。」昨天開轟似乎情緒較放，他解釋因為是季後賽、對球隊滿重要，「當下情緒啦！」

林安可昨天賽後並未受訪是因發出「趕車卡」，本季在要趕高鐵時有精彩的打擊演出有前例，時間回溯到8月31日、獅隊在新莊主場3連戰的最終戰，結束後就要返回台南，該役碰上因雨延後開打，林安可面對富邦悍將隊之戰第7局敲出超前二壘打，獲選單場MVP，卻因要趕晚上9點50分的高鐵，賽後發出「趕車卡」婉拒受訪，搭上陳聖平的便車火速趕往板橋車站。

被問到是否碰到要趕高鐵會打得特別好，林安可驚慌了，「是這樣嗎？我今天開車欸！」