中職／陳傑憲送還對手再見安紀念球出發點很單純 揭秘快遞員是張閔勛

統一獅隊昨天栽在宋嘉翔一個人手中，9局下再見安打出現後，猿隊陣營衝上場慶祝，一個默默出現在鏡頭中的身影是陳傑憲，追到牆邊撿起這顆球，送還這顆紀念球。今天聊到此事，他的出發點很單純，「我當下想說他打第一支季後賽再見安打，這顆球還滿值得留念，想要轉交到他手上。」

宋嘉翔昨天大放異彩，一人猛敲4支安打，第9局從王鏡銘手中擊出的深遠飛球，在中左外野全壘打牆前落地，儘管比賽已經畫下句點，陳傑憲仍一路跑到牆邊撿起這顆球，而賽後宋嘉翔的太太在社群網站貼出兩顆球的照片，包括沒有沾染草皮痕跡的追平轟球、帶著草綠色澤的再見安球。

陳傑憲解釋，當下就認為這是他的第一支季後賽再見安打，覺得對他很有意義，因此想要交到他的手中，「他擊出安打那一刻，比賽就結束，當然球隊輸球，自己心底覺得不甘心，對我來說，就是接受結果、也祝福他，畢竟相當不容易，那局面可以打出再見安打，而且才21歲。」

他也解釋，是因自己剛好順向接球，才有這樣的機會。至於是如何交到宋嘉翔手中？陳傑憲解答：「他們在慶祝時，我從中和閔勛（張閔勛）對到眼，我說這是他的再見安打球就走了。」