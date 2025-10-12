中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，統一獅隊昨天雖遭到逆轉吞敗，仍握有2勝1敗優勢，有機會在今天終結戰線。獅隊今天打線亮牌，內野手陳聖平因撲球造成肩膀脖子不適，列入不出賽名單。

總教練林岳平表示，陳聖平昨天撲球後，脖子肩膀有點扭到，活動度不是很好、比較沒辦法轉動，不管在守備或打擊上都比較沒辦法施展。

談到林泓弦在游擊的表現是否略顯生澀，林岳平表示：「他才19歲（實為20歲）而已欸！希望透過這種高強度的比賽讓他面對，有助於讓他變得更強。」他不諱言，昨天陳晨威的球雖強勁，但應該是有機會，「透過處理一些更高難度的來球，希望他從中有所收穫。」