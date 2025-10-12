快訊

才剛當3寶爸！楊祐寧送走癌父病榻吻別金鐘行程不變

不花錢上健身房！59歲女每周維持這些運動：現在是體能巔峰

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
統一獅隊總教練林岳平。記者陳正興／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者陳正興／攝影

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，統一獅隊昨天雖遭到逆轉吞敗，仍握有2勝1敗優勢，有機會在今天終結戰線。獅隊今天打線亮牌，內野手陳聖平因撲球造成肩膀脖子不適，列入不出賽名單。

總教練林岳平表示，陳聖平昨天撲球後，脖子肩膀有點扭到，活動度不是很好、比較沒辦法轉動，不管在守備或打擊上都比較沒辦法施展。

談到林泓弦在游擊的表現是否略顯生澀，林岳平表示：「他才19歲（實為20歲）而已欸！希望透過這種高強度的比賽讓他面對，有助於讓他變得更強。」他不諱言，昨天陳晨威的球雖強勁，但應該是有機會，「透過處理一些更高難度的來球，希望他從中有所收穫。」

統一獅隊G3先發打線

一棒 林佳緯 中外野手

二棒 陳傑憲 左外野手

三棒 林安可 右外野手

四棒 蘇智傑 指定打擊

五棒 潘傑楷 三壘手

六棒 林子豪 一壘手

七棒 許哲晏 二壘手

八棒 陳重羽 捕手

九棒 林泓弦 游擊手

先發投手：蒙德茲

統一獅 林岳平 陳聖平

延伸閱讀

中職／獅吞苦澀一敗先好好休息 林岳平讚宋嘉翔「最難纏」

中職／對決勝投王威能帝 餅總：攻擊端會比昨天更棘手

中職／終於不是用手機看…林子豪暌違4年再嘗季後賽滋味

中職／統一獅G2也變陣 3老先休息、陳聖平、林子豪先發

相關新聞

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

中華職棒季後挑戰第3戰今天回到澄清湖棒球場，統一獅隊昨天雖遭到逆轉吞敗，仍握有2勝1敗優勢，有機會在今天終結戰線。獅隊今...

中職／英雄命！追平轟、再見安都是宋嘉翔 桃猿奇蹟逆轉統一獅逼出G3

樂天桃猿隊面臨背水一戰，今天從王牌投手威能帝被打爆的谷底爬回來，從2：6追到6：6，剛在第8局揮出追平陽春砲的宋嘉翔，9...

中職／威能帝罕見被打爆 宋嘉翔自省：需要幫助他丟到更刁鑽位置

樂天桃猿隊今天以7：6擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽成功續命，但劇情走向和原本預期很不一樣，推出強投威能帝，卻迎來一場意料之...

中職／獅吞苦澀一敗先好好休息 林岳平讚宋嘉翔「最難纏」

統一獅隊今天靠著林安可的雙響砲，一度握有6：2領先，卻從第6局開始逐步失守，最終反以6：7遭到樂天桃猿隊逆轉，讓季後挑戰...

中職／林安可打得火燙頻發「趕車卡」 得知此事笑答：我今天開車欸！

統一獅隊昨天以6：7不敵樂天桃猿隊，打線以「趕車人」林安可表現最亮眼，面對猿隊強投威能帝敲出單場雙響砲，遲來一天的訪問中...

中職／陳傑憲送還對手再見安紀念球出發點很單純 揭秘快遞員是張閔勛

統一獅隊昨天栽在宋嘉翔一個人手中，9局下再見安打出現後，猿隊陣營衝上場慶祝，一個默默出現在鏡頭中的身影是陳傑憲，追到牆邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。