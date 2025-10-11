快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿打者宋嘉翔擊出再見安打，全隊瘋狂慶祝。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊今天在桃園主場以7：6逆轉擊敗統一獅隊，捕手宋嘉翔全場5打數4安打敲出追平轟、再見安打成為英雄，總教練古久保健二被問到是不是有「超出能力？」笑答：「沒有喔。」

猿隊在季後挑戰賽首戰輸球後，今天先發捕手換成宋嘉翔，賽前古久保健二談到宋嘉翔時曾表示，希望他不要做超出能力範圍的事情，複製例行賽的表現就可以。

結果宋嘉翔直接成為贏球關鍵，就連獅隊總教練林岳平都稱讚宋嘉翔是今天最難纏的對手，古久保健二賽後表示，宋嘉翔今天表現並沒有超出他的能力，更期待他成為中華職棒代表性的捕手。

「他第一年進來打擊就不錯，也有敲出全壘打。」古久保健二說：「去年表現不那麼理想，但今年有拉回來，又在季後賽這個大舞台有所表現。」

而今天馬傑森在後段替補上場後，7局下在得點圈有人時敲出雙殺，9局下又輪到他時，古久保健二坦言心中有所猶豫，但考量到當時板凳已經沒什麼內野手，擔心換代打在後面有狀況時反而沒人可用，「就讓他全力去打。」而馬傑森選到保送延續攻勢，才有宋嘉翔的再見安。

猿隊今年例行賽敲出9轟的林政華，在季後挑戰賽卻是直到今天9局下才上場代跑，古久保也表示，林政華身體沒有狀況，「都是健康的」。

宋嘉翔 古久保健二 樂天桃猿 統一獅

相關新聞

中職／英雄命！追平轟、再見安都是宋嘉翔 桃猿奇蹟逆轉統一獅逼出G3

樂天桃猿隊面臨背水一戰，今天從王牌投手威能帝被打爆的谷底爬回來，從2：6追到6：6，剛在第8局揮出追平陽春砲的宋嘉翔，9...

中職／宋嘉翔追平陽春砲大燦笑繞壘 刷掉岳政華最年輕紀錄

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場上演神奇的一戰，面對0：2、2：6落後都逐一消弭，宋嘉翔第8局敲出的陽春砲，不僅幫助球隊追平戰...

中職／林安可28歲炸裂雙響砲 改寫季後挑戰賽最年輕紀錄

統一獅隊林安可今天成為「威能帝殺手」，兩度砲轟這位例行賽未曾挨過獅隊全壘打的男人，林安可也以28歲又145天之齡，改寫中...

中職／宋嘉翔猛打超出能力？古久保健二笑答：沒有喔

樂天桃猿隊今天在桃園主場以7：6逆轉擊敗統一獅隊，捕手宋嘉翔全場5打數4安打敲出追平轟、再見安打成為英雄，總教練古久保...

中職／威能帝罕見被打爆 宋嘉翔自省：需要幫助他丟到更刁鑽位置

樂天桃猿隊今天以7：6擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽成功續命，但劇情走向和原本預期很不一樣，推出強投威能帝，卻迎來一場意料之...

中職／獅吞苦澀一敗先好好休息 林岳平讚宋嘉翔「最難纏」

統一獅隊今天靠著林安可的雙響砲，一度握有6：2領先，卻從第6局開始逐步失守，最終反以6：7遭到樂天桃猿隊逆轉，讓季後挑戰...

