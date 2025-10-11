中職／宋嘉翔猛打超出能力？古久保健二笑答：沒有喔

樂天桃猿隊今天在桃園主場以7：6逆轉擊敗統一獅隊，捕手宋嘉翔全場5打數4安打敲出追平轟、再見安打成為英雄，總教練古久保健二被問到是不是有「超出能力？」笑答：「沒有喔。」

猿隊在季後挑戰賽首戰輸球後，今天先發捕手換成宋嘉翔，賽前古久保健二談到宋嘉翔時曾表示，希望他不要做超出能力範圍的事情，複製例行賽的表現就可以。

結果宋嘉翔直接成為贏球關鍵，就連獅隊總教練林岳平都稱讚宋嘉翔是今天最難纏的對手，古久保健二賽後表示，宋嘉翔今天表現並沒有超出他的能力，更期待他成為中華職棒代表性的捕手。

「他第一年進來打擊就不錯，也有敲出全壘打。」古久保健二說：「去年表現不那麼理想，但今年有拉回來，又在季後賽這個大舞台有所表現。」

而今天馬傑森在後段替補上場後，7局下在得點圈有人時敲出雙殺，9局下又輪到他時，古久保健二坦言心中有所猶豫，但考量到當時板凳已經沒什麼內野手，擔心換代打在後面有狀況時反而沒人可用，「就讓他全力去打。」而馬傑森選到保送延續攻勢，才有宋嘉翔的再見安。

猿隊今年例行賽敲出9轟的林政華，在季後挑戰賽卻是直到今天9局下才上場代跑，古久保也表示，林政華身體沒有狀況，「都是健康的」。