中職／威能帝罕見被打爆 宋嘉翔自省：需要幫助他丟到更刁鑽位置

樂天桃猿隊今天以7：6擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽成功續命，但劇情走向和原本預期很不一樣，推出強投威能帝，卻迎來一場意料之外的戰局演變，只投4.2局被敲7安打、失6分退場，捕手宋嘉翔點出觀察，也自省：「我需要幫助他丟在更刁鑽的位置。」

威能帝今年例行賽以15勝、168次三振拿下雙冠王，生涯在例行賽面對獅隊握有6勝0敗、防禦率1.93，猿隊選在第2戰打出，卻在一開賽就讓猿隊陷入劣勢，首局邱智呈的安打之後，遭林安可掃出兩分砲。

威能帝第5局的投球遭到擊潰，林泓弦保送、林佳緯安打相繼上壘，一出局後陳傑憲敲出二壘打帶有兩分打點，獅隊再度取得領先，猿隊喊出暫停後卻是更大的災難襲來，林安可補上兩分砲，一棒打退威能帝。

總教練古久保健二指出，威能帝的直球還是有速度，但滑球角度沒有季賽狀況那麼好，「一整年丟下來，在這場看到他狀況不是那麼穩定，但他還是有看到他盡力把工作做好。」

宋嘉翔也點出自己觀察到的面向，他說：「我覺得可能前面要搶好球時，球路比較好一點，我有發現他們今天直球、滑球掌握度都不差，我需要幫助他丟在更刁鑽的位置。」