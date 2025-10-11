快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿打者宋嘉翔擊出再見安打，獲得單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者宋嘉翔擊出再見安打，獲得單場最有價值球員。記者陳正興／攝影

統一獅隊今天靠著林安可的雙響砲，一度握有6：2領先，卻從第6局開始逐步失守，最終反以6：7遭到樂天桃猿隊逆轉，讓季後挑戰賽戰線延長到明天，又要從桃園回到澄清湖出賽，獅隊總教練林岳平說：「大家回去好好休息，準備比賽。」

獅隊握有2勝0敗的聽牌優勢，面對猿隊今天推出的王牌投手威能帝，用7支安打包含林安可的兩發兩分砲，讓他僅投4.2局就丟掉6分退場。

林岳平表示，沒有特別改變對戰威能帝的策略，就是盡量不要揮到壞球、針對高球出棒，而林安可本來就是球隊攻擊重心，「今天我們打得精彩，但對方串連更精彩。」

獅隊自家先發投手飛力獅前5局僅掉2分，然而第6局卻在2出局後不穩，被林子偉敲出二壘安打又對林智平投出保送，才開啟後面單局丟掉3分的大局。

林岳平表示，比賽瞬息萬變，6局下沒有成功守住，導致被拉近到1分差，而對方此戰最難纏的就是捕手宋嘉翔，「在保送智平後，他敲出安打，是很關鍵的打席，今天攻勢幾乎都是他打出來的，我們還要加油。」

宋嘉翔今天不僅在6局下敲回大局的第1分，更在8局下敲出追平的陽春砲，9局下用再見安打讓猿隊得以延長戰線。

統一獅投手飛力獅。記者陳正興／攝影
統一獅投手飛力獅。記者陳正興／攝影

林岳平 林安可 宋嘉翔 樂天桃猿 統一獅

相關新聞

中職／英雄命！追平轟、再見安都是宋嘉翔 桃猿奇蹟逆轉統一獅逼出G3

樂天桃猿隊面臨背水一戰，今天從王牌投手威能帝被打爆的谷底爬回來，從2：6追到6：6，剛在第8局揮出追平陽春砲的宋嘉翔，9...

中職／宋嘉翔追平陽春砲大燦笑繞壘 刷掉岳政華最年輕紀錄

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場上演神奇的一戰，面對0：2、2：6落後都逐一消弭，宋嘉翔第8局敲出的陽春砲，不僅幫助球隊追平戰...

中職／林安可28歲炸裂雙響砲 改寫季後挑戰賽最年輕紀錄

統一獅隊林安可今天成為「威能帝殺手」，兩度砲轟這位例行賽未曾挨過獅隊全壘打的男人，林安可也以28歲又145天之齡，改寫中...

中職／威能帝罕見被打爆 宋嘉翔自省：需要幫助他丟到更刁鑽位置

樂天桃猿隊今天以7：6擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽成功續命，但劇情走向和原本預期很不一樣，推出強投威能帝，卻迎來一場意料之...

中職／獅吞苦澀一敗先好好休息 林岳平讚宋嘉翔「最難纏」

統一獅隊今天靠著林安可的雙響砲，一度握有6：2領先，卻從第6局開始逐步失守，最終反以6：7遭到樂天桃猿隊逆轉，讓季後挑戰...

中職／坦言不像以往得點圈在一壘 林泓育談桃猿逆轉勝「一個接一個」

樂天桃猿隊今天完成不可思議的逆轉勝，以7：6擊敗統一獅隊，老將林泓育此役單場3安打猛打賞，第2局的陽春砲幫助球隊首開紀錄...

