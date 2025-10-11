中職／獅吞苦澀一敗先好好休息 林岳平讚宋嘉翔「最難纏」

統一獅隊今天靠著林安可的雙響砲，一度握有6：2領先，卻從第6局開始逐步失守，最終反以6：7遭到樂天桃猿隊逆轉，讓季後挑戰賽戰線延長到明天，又要從桃園回到澄清湖出賽，獅隊總教練林岳平說：「大家回去好好休息，準備比賽。」

獅隊握有2勝0敗的聽牌優勢，面對猿隊今天推出的王牌投手威能帝，用7支安打包含林安可的兩發兩分砲，讓他僅投4.2局就丟掉6分退場。

林岳平表示，沒有特別改變對戰威能帝的策略，就是盡量不要揮到壞球、針對高球出棒，而林安可本來就是球隊攻擊重心，「今天我們打得精彩，但對方串連更精彩。」

獅隊自家先發投手飛力獅前5局僅掉2分，然而第6局卻在2出局後不穩，被林子偉敲出二壘安打又對林智平投出保送，才開啟後面單局丟掉3分的大局。

林岳平表示，比賽瞬息萬變，6局下沒有成功守住，導致被拉近到1分差，而對方此戰最難纏的就是捕手宋嘉翔，「在保送智平後，他敲出安打，是很關鍵的打席，今天攻勢幾乎都是他打出來的，我們還要加油。」