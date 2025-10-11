中職／坦言不像以往得點圈在一壘 林泓育談桃猿逆轉勝「一個接一個」

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
林泓育3安打，包括一發全壘打。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊今天完成不可思議的逆轉勝，以7：6擊敗統一獅隊，老將林泓育此役單場3安打猛打賞，第2局的陽春砲幫助球隊首開紀錄，打開追擊希望，一步步實現逆轉勝，也是此役猿隊的致勝英雄之一，而他賽後大讚今天是「贏在嘉翔」。

林泓育先是一如往常歸功團隊，他表示，球隊在攻擊端能力不像以前那麼強，以前可能一壘有人就能得分，「現在就是盡可能上壘，一個接著一個，有能力的人就先打。」他直言，狀況不好的選手像馬傑森，就打成雙殺打，「他守備可能很好，但攻擊上沒有這麼穩定，有能力的人就去幫助他，像最後我們還是贏得比賽，就是把每個人的優點發揮出來。」

值得注意的是，猿隊此役捕手群貢獻8安打、6打點，表現相當出色，林泓育也有注意到，但他說不管守備位置是哪裡，都是一樣做好自己功課。

倒是聊起宋嘉翔開轟時笑得像孩子，林泓育連連稱是，「對、對、對，他自己也滿意外的，可是我覺得這他努力來的結果，不管其他人覺得他是運氣或實力，這時間點可以發揮，真的滿棒的，今天是贏在嘉翔。」

林泓育大誇，宋嘉翔整季出賽不多，但是心理素質很好的選手，「他當捕手或有狀況時，不會陌生或怯場，他單純做好狀況下要做的事情，好球就揮，壞球就不打。」

林泓育 樂天桃猿 宋嘉翔 統一獅

相關新聞

中職／英雄命！追平轟、再見安都是宋嘉翔 桃猿奇蹟逆轉統一獅逼出G3

樂天桃猿隊面臨背水一戰，今天從王牌投手威能帝被打爆的谷底爬回來，從2：6追到6：6，剛在第8局揮出追平陽春砲的宋嘉翔，9...

中職／宋嘉翔追平陽春砲大燦笑繞壘 刷掉岳政華最年輕紀錄

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場上演神奇的一戰，面對0：2、2：6落後都逐一消弭，宋嘉翔第8局敲出的陽春砲，不僅幫助球隊追平戰...

中職／林安可28歲炸裂雙響砲 改寫季後挑戰賽最年輕紀錄

統一獅隊林安可今天成為「威能帝殺手」，兩度砲轟這位例行賽未曾挨過獅隊全壘打的男人，林安可也以28歲又145天之齡，改寫中...

中職／宋嘉翔猛打超出能力？古久保健二笑答：沒有喔

樂天桃猿隊今天在桃園主場以7：6逆轉擊敗統一獅隊，捕手宋嘉翔全場5打數4安打敲出追平轟、再見安打成為英雄，總教練古久保...

中職／威能帝罕見被打爆 宋嘉翔自省：需要幫助他丟到更刁鑽位置

樂天桃猿隊今天以7：6擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽成功續命，但劇情走向和原本預期很不一樣，推出強投威能帝，卻迎來一場意料之...

中職／獅吞苦澀一敗先好好休息 林岳平讚宋嘉翔「最難纏」

統一獅隊今天靠著林安可的雙響砲，一度握有6：2領先，卻從第6局開始逐步失守，最終反以6：7遭到樂天桃猿隊逆轉，讓季後挑戰...

