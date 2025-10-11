中職／坦言不像以往得點圈在一壘 林泓育談桃猿逆轉勝「一個接一個」

樂天桃猿隊今天完成不可思議的逆轉勝，以7：6擊敗統一獅隊，老將林泓育此役單場3安打猛打賞，第2局的陽春砲幫助球隊首開紀錄，打開追擊希望，一步步實現逆轉勝，也是此役猿隊的致勝英雄之一，而他賽後大讚今天是「贏在嘉翔」。

林泓育先是一如往常歸功團隊，他表示，球隊在攻擊端能力不像以前那麼強，以前可能一壘有人就能得分，「現在就是盡可能上壘，一個接著一個，有能力的人就先打。」他直言，狀況不好的選手像馬傑森，就打成雙殺打，「他守備可能很好，但攻擊上沒有這麼穩定，有能力的人就去幫助他，像最後我們還是贏得比賽，就是把每個人的優點發揮出來。」

值得注意的是，猿隊此役捕手群貢獻8安打、6打點，表現相當出色，林泓育也有注意到，但他說不管守備位置是哪裡，都是一樣做好自己功課。

倒是聊起宋嘉翔開轟時笑得像孩子，林泓育連連稱是，「對、對、對，他自己也滿意外的，可是我覺得這他努力來的結果，不管其他人覺得他是運氣或實力，這時間點可以發揮，真的滿棒的，今天是贏在嘉翔。」

林泓育大誇，宋嘉翔整季出賽不多，但是心理素質很好的選手，「他當捕手或有狀況時，不會陌生或怯場，他單純做好狀況下要做的事情，好球就揮，壞球就不打。」