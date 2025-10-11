快訊

中職／G3先發！猿牛棚吃緊期待黃子鵬 獅照計畫打出蒙德茲

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊在季後挑戰賽G3將推出黃子鵬先發。聯合報系資料照
樂天桃猿隊在季後挑戰賽G3將推出黃子鵬先發。聯合報系資料照

樂天桃猿隊在季後挑戰賽背水一戰中以7：6擊敗統一獅隊，將戰線延長到第3戰，明天推出黃子鵬掛帥先發，獅隊則照原定計畫讓蒙德茲上場應戰，猿隊仍在輸球就會淘汰的懸崖邊。

獅隊在前兩場依序派出洋投獅帝芬、飛力獅，首戰順利拿下勝利，取得2勝0敗聽牌，但今天飛力獅5.2局丟掉5分，也讓猿隊有機會逆轉超前，下一場的先發投手，獅隊總教練林岳平表示，就是第3號洋投蒙德茲。

猿隊今天則是在雙冠王威能帝先發4.2局就失6分被打退場後，牛棚傾巢而出，包含陣中第三號洋投波賽樂也中繼1.2局，明天就交給今年季後賽還沒登板過的黃子鵬。

黃子鵬今年球季原本擔任先發，但因狀態不佳在球季後段轉任後援，猿隊總教練古久保健二表示：「賽前有討論到，因為黃子鵬昨天沒有登板，如果今天還是沒用到就由他擔任明天先發。」

黃子鵬過去在球隊牛棚戰力吃緊下擔任先發，常常有爆氣表現，古久保健二對此表示：「不管是哪一位選手上場，都很期待。」

黃子鵬 樂天桃猿 古久保健二 統一獅

中職／兩隊不出賽名單亮牌 桃猿波賽樂可上場拚背水一戰

中職／挑戰賽獅隊力拚三戰結束 如打到最終戰則桃猿贏面大

中職／徐若熙缺口怎麼補？葉總談網羅黃子鵬可能性

中職／蒙德茲7局好投斷猿隊5連勝 圓夢與陳重羽一起跳MVP舞

相關新聞

中職／英雄命！追平轟、再見安都是宋嘉翔 桃猿奇蹟逆轉統一獅逼出G3

樂天桃猿隊面臨背水一戰，今天從王牌投手威能帝被打爆的谷底爬回來，從2：6追到6：6，剛在第8局揮出追平陽春砲的宋嘉翔，9...

中職／宋嘉翔追平陽春砲大燦笑繞壘 刷掉岳政華最年輕紀錄

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場上演神奇的一戰，面對0：2、2：6落後都逐一消弭，宋嘉翔第8局敲出的陽春砲，不僅幫助球隊追平戰...

中職／林安可28歲炸裂雙響砲 改寫季後挑戰賽最年輕紀錄

統一獅隊林安可今天成為「威能帝殺手」，兩度砲轟這位例行賽未曾挨過獅隊全壘打的男人，林安可也以28歲又145天之齡，改寫中...

中職／宋嘉翔猛打超出能力？古久保健二笑答：沒有喔

樂天桃猿隊今天在桃園主場以7：6逆轉擊敗統一獅隊，捕手宋嘉翔全場5打數4安打ㄝ敲出追平轟、再見安打成為英雄，總教練古久保...

中職／威能帝罕見被打爆 宋嘉翔自省：需要幫助他丟到更刁鑽位置

樂天桃猿隊今天以7：6擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽成功續命，但劇情走向和原本預期很不一樣，推出強投威能帝，卻迎來一場意料之...

中職／獅吞苦澀一敗先好好休息 林岳平讚宋嘉翔「最難纏」

統一獅隊今天靠著林安可的雙響砲，一度握有6：2領先，卻從第6局開始逐步失守，最終反以6：7遭到樂天桃猿隊逆轉，讓季後挑戰...

