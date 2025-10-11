聽新聞
中職／G3先發！猿牛棚吃緊期待黃子鵬 獅照計畫打出蒙德茲
樂天桃猿隊在季後挑戰賽背水一戰中以7：6擊敗統一獅隊，將戰線延長到第3戰，明天推出黃子鵬掛帥先發，獅隊則照原定計畫讓蒙德茲上場應戰，猿隊仍在輸球就會淘汰的懸崖邊。
獅隊在前兩場依序派出洋投獅帝芬、飛力獅，首戰順利拿下勝利，取得2勝0敗聽牌，但今天飛力獅5.2局丟掉5分，也讓猿隊有機會逆轉超前，下一場的先發投手，獅隊總教練林岳平表示，就是第3號洋投蒙德茲。
猿隊今天則是在雙冠王威能帝先發4.2局就失6分被打退場後，牛棚傾巢而出，包含陣中第三號洋投波賽樂也中繼1.2局，明天就交給今年季後賽還沒登板過的黃子鵬。
黃子鵬今年球季原本擔任先發，但因狀態不佳在球季後段轉任後援，猿隊總教練古久保健二表示：「賽前有討論到，因為黃子鵬昨天沒有登板，如果今天還是沒用到就由他擔任明天先發。」
黃子鵬過去在球隊牛棚戰力吃緊下擔任先發，常常有爆氣表現，古久保健二對此表示：「不管是哪一位選手上場，都很期待。」
