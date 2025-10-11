中職／再見安氣走統一獅 宋嘉翔霸氣宣言：最後一個打席就是我
樂天桃猿隊面臨背水一戰，從2：6追到6：6，剛在第8局揮出追平陽春砲的宋嘉翔，9局下再敲再見安打，幫助猿隊以7：6險勝統一獅隊，將季後挑戰賽扳成1勝2敗。宋嘉翔此役4安打，最後連兩打席化身英雄，追平轟嚇到他自己，再見安則有霸氣宣言，希望這場比賽的最後一個打席就是自己。
獅隊先發投手飛力獅在前5局丟掉2分，帶著6：2領先進入6局下，因2安打、1保送堆成滿壘，宋嘉翔內野安打先追回1分，張閔勛代打敲安帶有2分打點，猿隊追近到只差1分，讓桃園棒球場主場球迷重燃希望。
而接下來就全是宋嘉翔的戲份，第8局面對髙塩將樹纏鬥12球敲出追平陽春砲，兩隊戰成6：6平手，9局下林泓育保送、梁家榮安打相繼上壘，兩出局後馬傑森選到保送形成滿壘，宋嘉翔面對老將王鏡銘一棒敲出再見安打，完成這場戲劇性的逆轉勝。
宋嘉翔表示，開轟打席的想法只想要打到球，「大家有看數據應該都知道，我對戰（髙塩將樹）還沒打過安打，當下想把球打扎實，幫助球隊看能不能多得1分。」他坦言意外，「我不知道球會飛那麼遠，飛出去滿亢奮、滿開心，可以幫助球隊追平，再往後面局數比賽。」
至於再見安打的打席，他的想法很霸氣，宋嘉翔說：「我不想讓比賽繼續，想要終結比賽，想法就是『最後一個打席就是我』，我要把它拿下來。」
宋嘉翔這場比賽說對自己會有很大幫助，也希望藉由這次經驗，讓其他年輕選手相信自己可以做到，「不是一定要5年、10年經驗的人才能做到，自己想法很重要，要怎樣掌握每個打席。」
