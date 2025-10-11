中職／英雄命！追平轟、再見安都是宋嘉翔 桃猿奇蹟逆轉統一獅逼出G3

樂天桃猿隊面臨背水一戰，今天從王牌投手威能帝被打爆的谷底爬回來，從2：6追到6：6，剛在第8局揮出追平陽春砲的宋嘉翔，9局下再敲再見安打，幫助猿隊以7：6險勝統一獅隊。猿隊搶下這1勝，在系列賽仍處於1勝2敗劣勢，下一戰將回到澄清湖棒球場再戰。

威能帝今年例行賽以15勝、168次三振拿下雙冠王，生涯在例行賽面對獅隊握有6勝0敗、防禦率1.93優勢，今天扛起只能贏、不能輸的一場比賽，卻只撐4.2局被敲7安打、狂失6分，重傷害來自林安可的第1局、第5局各一發兩分砲。

獅隊先發投手飛力獅也有慘烈的一戰，投5.2局被敲8安打、失5分，寫下中職生涯單場失分最多的一役，他在前5局丟掉2分，帶著6：2領先進入6局下，因2安打、1保送堆成滿壘，宋嘉翔內野安打先追回1分，張閔勛代打敲安帶有2分打點，猿隊追近到只差1分，讓桃園棒球場主場球迷重燃希望。

猿隊7局下再度出現一出局、滿壘，因馬傑森的雙殺打攻勢嘎然而止，第8局宋嘉翔面對髙塩將樹纏鬥12球敲出追平陽春砲，兩隊戰成6：6平手，9局下林泓育保送、梁家榮安打相繼上壘，兩出局後馬傑森選到保送形成滿壘，宋嘉翔面對老將王鏡銘一棒敲出再見安打，完成這場戲劇性的逆轉勝。