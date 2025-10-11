中職／宋嘉翔追平陽春砲大燦笑繞壘 刷掉岳政華最年輕紀錄

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場上演神奇的一戰，面對0：2、2：6落後都逐一消弭，宋嘉翔第8局敲出的陽春砲，不僅幫助球隊追平戰局，也一舉打破季後挑戰賽史上最年輕全壘打紀錄，以21歲81天，打破中信兄弟隊岳政華2022年締造的21歲273天。

猿隊因王牌投手威能帝4.2局失6分核爆，面臨艱辛的一戰，但打線做出回應，讓獅隊先發投手飛力獅也有慘烈的一戰。

飛力獅投5.2局被敲8安打、失5分，寫下中職生涯單場失分最多的一役，他在前5局丟掉2分，帶著6：2領先進入6局下，因2安打、1保送堆成滿壘，宋嘉翔內野安打先追回1分，張閔勛代打敲安帶有2分打點，猿隊追近到只差1分，讓桃園棒球場主場球迷重燃希望。

猿隊7局下再度出現一出局、滿壘，卻因馬傑森的雙殺打攻勢嘎然而止，第8局宋嘉翔面對髙塩將樹纏鬥12球敲出追平陽春砲，兩隊戰成6：6平手，宋嘉翔繞壘看到這球出牆，也忍不住露出大燦笑。宋嘉翔本季例行賽0轟，卻在季後挑戰賽開砲，一舉締造季後挑戰賽史上最年輕全壘打紀錄。