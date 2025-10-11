快訊

小禎超美合體佩甄頒獎！嗨唱王世堅迷因曲 突大動作澄清1謠言：與我無關

獨／歌王揭「窮到愛犬吐黃水」超悲慘 開唱被退票遭欠8百萬債務

台中BMW男撞茶行釀1死1傷 警過失致死送辦、檢改毒駕致死聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／宋嘉翔追平陽春砲大燦笑繞壘 刷掉岳政華最年輕紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
宋嘉翔第8局敲出追平陽春砲，打破季後挑戰賽史上最年輕全壘打紀錄。記者陳正興／攝影
宋嘉翔第8局敲出追平陽春砲，打破季後挑戰賽史上最年輕全壘打紀錄。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場上演神奇的一戰，面對0：2、2：6落後都逐一消弭，宋嘉翔第8局敲出的陽春砲，不僅幫助球隊追平戰局，也一舉打破季後挑戰賽史上最年輕全壘打紀錄，以21歲81天，打破中信兄弟隊岳政華2022年締造的21歲273天。

猿隊因王牌投手威能帝4.2局失6分核爆，面臨艱辛的一戰，但打線做出回應，讓獅隊先發投手飛力獅也有慘烈的一戰。

飛力獅投5.2局被敲8安打、失5分，寫下中職生涯單場失分最多的一役，他在前5局丟掉2分，帶著6：2領先進入6局下，因2安打、1保送堆成滿壘，宋嘉翔內野安打先追回1分，張閔勛代打敲安帶有2分打點，猿隊追近到只差1分，讓桃園棒球場主場球迷重燃希望。

猿隊7局下再度出現一出局、滿壘，卻因馬傑森的雙殺打攻勢嘎然而止，第8局宋嘉翔面對髙塩將樹纏鬥12球敲出追平陽春砲，兩隊戰成6：6平手，宋嘉翔繞壘看到這球出牆，也忍不住露出大燦笑。宋嘉翔本季例行賽0轟，卻在季後挑戰賽開砲，一舉締造季後挑戰賽史上最年輕全壘打紀錄。

宋嘉翔第8局敲出追平陽春砲，打破季後挑戰賽史上最年輕全壘打紀錄。記者陳正興／攝影
宋嘉翔第8局敲出追平陽春砲，打破季後挑戰賽史上最年輕全壘打紀錄。記者陳正興／攝影
宋嘉翔第8局敲出追平陽春砲，打破季後挑戰賽史上最年輕全壘打紀錄。記者陳正興／攝影
宋嘉翔第8局敲出追平陽春砲，打破季後挑戰賽史上最年輕全壘打紀錄。記者陳正興／攝影

宋嘉翔 挑戰賽 樂天桃猿 統一獅 中職 岳政華

延伸閱讀

中職／兄弟遭林子豪、林安可開轟擊倒 季冠軍燈號仍下修M2

中職／盛讚陳統恩阻殺陳晨威 平野惠一：讓比賽氣勢轉向

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

中職／詹子賢吐槽岳東華帥完不管弟弟 不敢比李大浩「我比較瘦」

相關新聞

中職／英雄命！追平轟、再見安都是宋嘉翔 桃猿奇蹟逆轉統一獅逼出G3

樂天桃猿隊面臨背水一戰，今天從王牌投手威能帝被打爆的谷底爬回來，從2：6追到6：6，剛在第8局揮出追平陽春砲的宋嘉翔，9...

中職／宋嘉翔追平陽春砲大燦笑繞壘 刷掉岳政華最年輕紀錄

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場上演神奇的一戰，面對0：2、2：6落後都逐一消弭，宋嘉翔第8局敲出的陽春砲，不僅幫助球隊追平戰...

中職／林安可28歲炸裂雙響砲 改寫季後挑戰賽最年輕紀錄

統一獅隊林安可今天成為「威能帝殺手」，兩度砲轟這位例行賽未曾挨過獅隊全壘打的男人，林安可也以28歲又145天之齡，改寫中...

中職／宋嘉翔猛打超出能力？古久保健二笑答：沒有喔

樂天桃猿隊今天在桃園主場以7：6逆轉擊敗統一獅隊，捕手宋嘉翔全場5打數4安打敲出追平轟、再見安打成為英雄，總教練古久保...

中職／威能帝罕見被打爆 宋嘉翔自省：需要幫助他丟到更刁鑽位置

樂天桃猿隊今天以7：6擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽成功續命，但劇情走向和原本預期很不一樣，推出強投威能帝，卻迎來一場意料之...

中職／獅吞苦澀一敗先好好休息 林岳平讚宋嘉翔「最難纏」

統一獅隊今天靠著林安可的雙響砲，一度握有6：2領先，卻從第6局開始逐步失守，最終反以6：7遭到樂天桃猿隊逆轉，讓季後挑戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。