中職／超越龍象！獅猿18000人滿場 季後挑戰賽史上新高

中華職棒季後挑戰賽寫下新歷史，今天在桃園棒球場的統一獅與樂天桃猿隊之戰，吸引18000人滿場觀眾，超越原本2022年龍象之戰的紀錄，成為季後挑戰賽票房新高。

中職季後挑戰賽連3年都上演獅猿爭奪台灣大賽門票的戲碼，今年熱度提升，昨天的首戰吸引13124人原本站上季後挑戰賽史上第四多，但今天被擠到第五名。

季後挑戰賽史上最高票房原本是2022年10月29日中信兄弟在洲際主場面對味全龍隊的17216人，今天桃園棒球場宣告滿場、18000人改寫新紀錄，也超越去年猿獅在大巨蛋的15209人。

中職季後挑戰賽史上票房前五名

1.2025/10/11 統一獅vs.樂天桃猿（桃園）18000人 2. 2022/10/29 味全龍vs.中信兄弟（洲際）17216人 3. 2024/10/12 樂天桃猿vs.統一獅（大巨蛋）15209人 4. 2023/10/29 統一獅vs.樂天桃猿（桃園）13532人 5. 2025/10/10 樂天桃猿vs.統一獅（澄清湖）13124人