聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒季後挑戰賽第2場在桃園棒球場，統一獅與樂天桃猿隊交手吸引18000人滿場。記者陳正興／攝影
中華職棒季後挑戰賽第2場在桃園棒球場，統一獅與樂天桃猿隊交手吸引18000人滿場。記者陳正興／攝影

中華職棒季後挑戰賽寫下新歷史，今天在桃園棒球場的統一獅樂天桃猿隊之戰，吸引18000人滿場觀眾，超越原本2022年龍象之戰的紀錄，成為季後挑戰賽票房新高。

中職季後挑戰賽連3年都上演獅猿爭奪台灣大賽門票的戲碼，今年熱度提升，昨天的首戰吸引13124人原本站上季後挑戰賽史上第四多，但今天被擠到第五名。

季後挑戰賽史上最高票房原本是2022年10月29日中信兄弟在洲際主場面對味全龍隊的17216人，今天桃園棒球場宣告滿場、18000人改寫新紀錄，也超越去年猿獅在大巨蛋的15209人。

中職季後挑戰賽史上票房前五名

1.2025/10/11 統一獅vs.樂天桃猿（桃園）18000人

2. 2022/10/29 味全龍vs.中信兄弟（洲際）17216人

3. 2024/10/12 樂天桃猿vs.統一獅（大巨蛋）15209人

4. 2023/10/29 統一獅vs.樂天桃猿（桃園）13532人

5. 2025/10/10 樂天桃猿vs.統一獅（澄清湖）13124人

中華職棒季後挑戰賽第2場統一獅與樂天桃猿隊交手，賽前樂天女孩開場表演。記者陳正興／攝影
中華職棒季後挑戰賽第2場統一獅與樂天桃猿隊交手，賽前樂天女孩開場表演。記者陳正興／攝影
中華職棒季後挑戰賽第2場統一獅與樂天桃猿隊交手，賽前樂天女孩開場表演。記者陳正興／攝影
中華職棒季後挑戰賽第2場統一獅與樂天桃猿隊交手，賽前樂天女孩開場表演。記者陳正興／攝影

中職／獅猿膠著！宋嘉翔追平陽春砲大燦笑繞壘 刷掉岳政華最年輕紀錄

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場上演神奇的一戰，面對0：2、2：6落後都逐一消弭，宋嘉翔第8局敲出的陽春砲，不僅幫助球隊追平戰...

中職／說好的投手戰？飛力獅、威能帝王牌齊出馬 雙雙被打爆

統一獅、樂天桃猿隊在季後挑戰賽過招，雙雙在第二戰推出陣中最強洋投，以為是投手戰，卻上演一場打擊戰，威能帝4.2局失6分被...

中職／林安可28歲炸裂雙響砲 改寫季後挑戰賽最年輕紀錄

統一獅隊林安可今天成為「威能帝殺手」，兩度砲轟這位例行賽未曾挨過獅隊全壘打的男人，林安可也以28歲又145天之齡，改寫中...

中職／桃猿教頭看林立「1球死」不是問題 盼宋嘉翔複製「例行賽模式」

樂天桃猿隊在季後挑戰賽陷入0勝2敗絕境，今天在桃園棒球場面對背水一戰，換上年輕捕手宋嘉翔，搭配王牌洋投威能帝。總教練古久...

中職／以為是代跑卻是代打 何品室融敲安上演1分鐘打臉秀假裝不緊張

樂天桃猿隊新人何品室融昨天的打席，只用1分鐘打臉外界的詫異，以20歲又22天之齡代打敲安，他今天也坦言，當下有預期自己會...

中職／超越龍象！獅猿18000人滿場 季後挑戰賽史上新高

中華職棒季後挑戰賽寫下新歷史，今天在桃園棒球場的統一獅與樂天桃猿隊之戰，吸引18000人滿場觀眾，超越原本2022年龍象...

