中職／說好的投手戰？飛力獅、威能帝王牌齊出馬 雙雙被打爆

統一獅、樂天桃猿隊在季後挑戰賽過招，雙雙在第二戰推出陣中最強洋投，以為是投手戰，卻上演一場打擊戰，威能帝4.2局失6分被擊潰，飛力獅5.2局被敲8安打、失5分，寫下中職生涯失分最多的一役。

威能帝今年例行賽以15勝、168次三振拿下雙冠王，生涯在例行賽面對獅隊握有6勝0敗、防禦率1.93優勢，猿隊選在第2戰打出，卻只撐4.2局、共用93球退場，被敲7安打、狂失6分，重傷害來自林安可的兩發兩分砲。

飛力獅例行賽的成績也是壓制級，取得10勝3敗、防禦率1.91，單場最多失分為8月12日面對富邦悍將隊5.2局失4分，其餘20場失分都在3分以下，今天猿隊打線卻讓他看見不同風景。

飛力獅前5局丟掉2分，先是第2局林泓育陽春砲，接著第4局林立一壘打、林子偉二壘打串連，帶著6：2領先進入6局下出現危機，因2安打、1保送堆成滿壘，宋嘉翔內野安打先追回1分，張閔勛代打敲安帶有2分打點，猿隊追近到只差1分，讓桃園棒球場主場球迷重燃希望。